Challenge Tour : Alejandro del Rey signe le « 58 round » historique au Swiss Challenge | Actualités golfiques

Alejandro del Rey a obtenu un brevet de moins de 58 ans au Swiss Challenge

Alejandro del Rey a déchiré le livre des records de golf en tirant un superbe « 58 rounds » lors de la deuxième journée du Swiss Challenge du Challenge Tour.

L’Espagnol a réussi trois eagles et huit birdies en route vers un incroyable 14-moins de 58 sur le tracé par-72 du Golf Saint Apollinaire, l’emmenant de l’extérieur de la marque à un défi pour un premier titre du Challenge Tour.

Le « 58 tour » est le plus bas de l’histoire du Challenge Tour, battant le précédent record de 59 établi par Adrien Mork lors de la Classic marocaine 2006 et Nicolò Ravano au Challenge de Espana 2016, avec une performance égalant le tour le plus bas jamais enregistré sur un tournoi majeur. tour de golf professionnel masculin.

En commençant la journée à 13 coups après un premier tour de 74 et en commençant par les neuf derniers, Del Rey a réussi un birdie au 10e par quatre et a marqué des aigles consécutifs au cours de ses deux trous suivants.

Del Rey a enregistré des oiselets successifs à partir du 14e pour passer sept sous après seulement six trous, le n ° 392 mondial faisant ensuite la normale sur ses trois prochains trous pour atteindre le virage en 29 avant de passer cinq oiselets dans un tronçon de six trous à partir du premier.

Del Rey est à la recherche d’un premier titre sur le Challenge Tour

Le joueur de 23 ans a enregistré des pars consécutifs à partir du septième pour lui demander un birdie au dernier trou pour briser 60, seulement pour que Del Rey ait atteint le neuvième par cinq et passe de 14 sous pour son parcours remarquable.

Le total de Del Rey a battu de trois coups le précédent record du parcours, établi par Marcel Schneider le jour de l’ouverture, avec le tour le plus bas jamais enregistré sur l’un des trois tours organisés par l’European Tour.

Défi Tour Golf Vivre de

Jim Furyk a obtenu un 58 au tour final du Travelers Championship 2016 et Stephan Jaeger a enregistré le même score sur le Web.com Tour cette saison-là, tandis que Ryo Ishikawa et Seong-Hyeon Kim ont déjà obtenu un « 58 tour » sur le Japan Golf Tour. .

Tous ces « 58 tours » précédents ont eu lieu sur des sites par 70, ce qui signifie que le score de Del Rey est considéré comme le tour le plus bas par rapport au par de l’histoire du golf professionnel masculin. L’Irlandais David Carey a déjà remporté une manche de 57 sur l’Alps Tour, même si c’était sur un tracé par-68.