Challenge international de Nantes : Ashwini Ponnappa et Tanisha Crasto remportent le titre du double féminin

Les Indiennes Ashwini Ponnappa et Tanisha Crasto ont remporté leur premier titre en double féminin lors du championnat de badminton du Nantes International Challenge 2023, battant Hung En-Tzu et Lin Yu-Pei du Chinese Taipei lors de matchs consécutifs en finale.

La paire indienne a remporté le match 21-15, 21-14 en 31 minutes à la Salle Metropolitana de la Trocardaiare dimanche soir. La paire indienne est classée 76e au classement du double féminin de la BWF tandis que ses adversaires sont classées 416e.

Les Indiens ont concédé une avance précoce, traînant 0-4, mais ont ensuite riposté pour égaliser les scores à 10-10, puis ont remporté les trois points suivants pour prendre la tête et ont finalement remporté le premier match, 21-15.

Dans le deuxième match, Ashwini et Tanisha étaient plus dominants et de 3-3 ont ouvert une avance en remportant sept points d’affilée. Ils n’ont pas permis à leurs adversaires de combler l’écart et ont remporté le match 21-14.

Il y a eu un revers pour l’Inde dans la finale du double mixte alors que Tanisha et K. Sai Pratheek, qui se sont qualifiés pour atteindre le sommet, ont perdu contre la paire danoise de Mads Vestergaard et Christine Busch, 21-14, 14-21 , 17-21 en 51 minutes.

En simple messieurs, l’Indien Sameer Verma s’est incliné face au Français Arnaud Merkle en demi-finale samedi, s’inclinant en matchs consécutifs 21-19, 21-16. Merkle a ensuite battu le qualifié Jason Christ Alexander d’Indonésie 21-18, 21-16 en finale pour remporter le titre.

En simple féminin, l’Indienne Aditi Bhatt s’est inclinée en demi-finale, s’inclinant face à Liang Ting Yu du Taipei chinois 21-19, 21-17. Le joueur du Chinese Taipei s’est ensuite incliné face à l’Indonésien Komang Ayu Cahya Dewi en finale dimanche.

