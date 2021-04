Nathan Peats devrait faire ses débuts à Leigh contre Huddersfield

Nous regardons ce qui se dit alors que le troisième tour de la Challenge Cup se termine dimanche, avec Warrington Wolves se rendant aux Swinton Lions et un affrontement en Super League entre Leigh Centurions et Huddersfield Giants …

Swinton Lions vs Warrington Wolves (12h30)

La dernière fois que Swinton a soulevé la Challenge Cup en 1928, complétant ainsi un doublé en championnat et en coupe, l’équipe qu’ils ont battue 5-3 en finale était Warrington.

Avant cette année cependant, leur dernière rencontre avec l’équipe de Super League dans la prestigieuse compétition à élimination directe en 2011 les a vus subir une défaite de 112-0, Lee Briers accumulant 44 points à lui seul pour les Wolves.

Avance rapide de 10 ans et les Lions rencontrent à nouveau Warrington lors des 16 dernières étapes après des victoires sur les autres équipes du championnat Newcastle Thunder et Oldham, et l’entraîneur-chef de Swinton, Stuart Littler, a des raisons de croire que ce sera beaucoup plus proche cette fois-ci.

« Il n’y a pas si longtemps, Huddersfield a été retourné par une équipe de championnat », a déclaré l’ancien international irlandais Littler. « Un certain nombre de joueurs voudront montrer leurs capacités contre une équipe de Super League.

« En tant que club, nous avons eu beaucoup de succès dans la Challenge Cup et nous sommes très motivés pour bien faire cette année. »

Warrington, qui inclut l’ancien joueur de Swinton Matty Ashton dans leur équipe, entre dans ce match comme l’un des favoris pour soulever le trophée en 2021 après l’avoir fait il y a deux ans et avoir atteint les demi-finales l’année dernière.

Il n’y aura cependant aucun risque qu’ils sous-estiment le danger posé par leurs adversaires de la ligue inférieure à Heywood Road.

« Chaque année dans la coupe, il semble y avoir un gros bouleversement », a déclaré l’arrière latéral des Wolves Stefan Ratchford. « Nous ne le prenons certainement pas à la légère – nous nous préparons comme s’il s’agissait d’un match de Super League. »

Escouades nommées

Lions de Swinton: Louis Brogan, Sam Brooks, Jordan Brown, Tayler Brown, Mike Butt, Dan Clare, Mitch Cox, Geronimo Doyle, Cobi Green, Nick Gregson, Jack Hansen, Ben Heyes, Will Hope, Paddy Jones, Richard Lepori, Rhodri Lloyd, Deane Meadows , Paul Nash, Martyn Ridyard, Luis Roberts, Luke Waterworth.

Loups de Warrington: Sitaleki Akauola, Matty Ashton, Blake Austin, Rob Butler, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Ben Currie, Matt Davis, Chris Hill, Jack Hughes, Toby King, Tom Lineham, Jake Mamo, Robbie Mulhern, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Ellis Robson, Josh Thewlis, Danny Walker, Connor Wrench.

Leigh Centurions vs Huddersfield Giants (14h30)

Ian Watson a mené Salford à la finale de la Challenge Cup l’année dernière

Il y a six mois, Ian Watson supervisait les préparatifs des Red Devils de Salford pour leur première finale de la Challenge Cup en plus d’un demi-siècle. Maintenant, il est pleinement engagé dans son nouveau rôle chez Huddersfield.

Les Giants affrontent les nouveaux arrivants de la Super League Leigh au Leigh Sports Village lors du dernier match nul du troisième tour dimanche et Watson est naturellement impatient de revenir à Wembley avec les six fois vainqueurs de la coupe.

Huddersfield n’a pas honoré cette étape depuis sa défaite contre Warrington en 2009, mais l’entraîneur-chef sait qu’ils ne peuvent pas se permettre de regarder au-delà du match de dimanche.

« La première étape dont nous devons nous inquiéter est Leigh ce week-end », a déclaré Watson. «Nous devons faire face à ce qui nous attend en ce moment.

Hull FC contre Wigan Warriors

Castleford Tigers contre Salford Red Devils

Dragons catalans contre Swinton Lions / Warrington Wolves

St Helens contre Leigh Centurions / Huddersfield Giants

« Vous avez vu la façon dont ils ont commencé contre Wigan. Ils apportent quelque chose de différent venant du championnat, qui est une ligue très physique. »

Les Giants ont Jack Ashworth en lice pour ses débuts, tandis que l’entraîneur-chef des Centurions, John Duffy, devrait également libérer deux de ses nouvelles recrues.

L’ancien vainqueur de la Challenge Cup, Ben Flower, s’est remis d’une blessure et l’ex-talonneur de l’État d’origine de la Nouvelle-Galles du Sud, Nathan Peats, est prêt à partir, l’entraîneur-chef Duffy étant impatient de voir les deux en action.

« Peats s’est entraîné toute la semaine », a déclaré Duffy. «Il apporte beaucoup d’énergie et évidemment beaucoup d’expérience dans la LNR et dans l’état d’origine.

Ben Flower de Leigh a remporté la Challenge Cup avec Wigan en 2013

« Benny est de retour depuis trois semaines et il ronge le morceau, il tue des gens à l’entraînement. C’est un grand leader et j’espère qu’il le montrera sur le terrain. Il sera bon pour les gens autour de lui. »

Escouades nommées

Leigh Centurions: Ryan Brierley, Matty Russell, Iain Thornley, Lewis Tierney, Blake Wallace, Joe Mellor, Ben Flower, Liam Hood, Mark Ioane, Ben Hellewell, Jordan Thompson, Matty Wildie, Alex Gerrard, Nathaniel Peteru, Matty Gee, Adam Sidlow, Tyrone McCarthy , Craig Mullen, Keanan Brand, Nathan Peats, Ben Reynolds.

Géants de Huddersfield: Jermaine McGillvary, Jake Wardle, Darnell McIntosh, Lee Gaskell, Luke Yates, Adam O’Brien, Michael Lawrence, Kenny Edwards, Josh Jones, Matty English, Jack Cogger, Chris McQueen, Jack Ashworth, James Cunningham, Oliver Wilson, Leroy Cudjoe, James Gavet, Oliver Russell, Louis Senior, Owen Trout, Sam Wood.