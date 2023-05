Challenge Cup: points de discussion alors que les clubs de Super League entrent dans la compétition à élimination directe au sixième tour | Actualités de la Ligue de Rugby

Wigan est l’actuel détenteur de la Challenge Cup après avoir remporté la finale de l’année dernière au Tottenham Hotspur Stadium

Nous examinons certains des principaux points de discussion alors que la Betfred Challenge Cup atteint le sixième tour ce week-end, avec les 12 clubs de la Betfred Super League entrant dans la mêlée dans la bataille pour atteindre la finale à Wembley le 12 août…

Les titulaires visent à venger la défaite des Rhinos

A cette époque l’année dernière, Guerriers de Wigan se préparaient pour leur 33e finale de la Challenge Cup – un match dans lequel ils allaient soulever le trophée pour la 20e fois alors que l’essai tardif de Liam Marshall remportait une victoire 16-14 sur Huddersfield Giants.

La finale étant désormais repoussée au mois d’août, les clubs de Super League viennent à peine d’entrer dans la compétition et les tenants du titre font face à un affrontement à succès avec les finalistes de la Grande Finale 2022. Rhinocéros de Leeds à Headingley le samedi après-midi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement de la Super League de Betfred la semaine dernière entre Wigan Warriors et Leeds Rhinos Faits saillants de l’affrontement de la Super League de Betfred la semaine dernière entre Wigan Warriors et Leeds Rhinos

Pour ajouter un peu de piquant à cette égalité, les équipes se sont rencontrées la semaine dernière en Super League, les Rhinos ayant surmonté l’expulsion de Zane Tetevano en première mi-temps pour triompher 40-18 au DW Stadium.

« Il y a eu des mots durs – je pensais que dans ces 40 [second-half] minutes pour concéder autant de points, les normes sont les normes », a déclaré l’entraîneur-chef de Wigan, Matt Peet.

« Je savais que Leeds ne partirait pas, tous ceux qui les ont regardés cette année savent qu’ils commencent lentement dans quelques matchs, ils traînent, ils s’expriment avec le ballon et ont la capacité de marquer des points successivement. »

Leeds, 14 fois vainqueur de la Challenge Cup, a triomphé pour la dernière fois dans la compétition en 2020 en battant les Red Devils de Salford 17-16 lors d’une finale disputée à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.

Les rencontres du sixième tour de la Betfred Challenge Cup Vendredi Panthers d’Halifax contre St Helens 19h45 Wakefield Trinity contre Leigh Léopards 19h45 Hull KR contre Batley Bulldogs 20h Samedi Leeds Rhinos contre Wigan Warriors 14h30 Dragons Catalans contre Warrington Wolves 17h00 heure du Royaume-Uni Red Devils de Salford contre Huddersfield Giants 19h30 Dimanche Castleford Tigers contre Hull FC 15h York Knights contre London Broncos 15h

Harry Newman, marqueur de deux interceptions lors de la victoire de la semaine dernière au DW Stadium, est impatient d’en savoir plus de la part des Rhinos.

« Cela montre ce que nous pouvons faire quand nous jouons comme ça », a déclaré Newman au Poste du soir du Yorkshire. « Nous sommes de retour à la maison, ce qui aide et j’espère qu’il y aura une grande foule à Headingley.

« C’est la Challenge Cup et tout le monde veut se rendre à Wembley, donc nous savons que ce sera un autre match difficile. »

Des visages familiers réunis dans toutes les confrontations de la Super League

Il y a cinq autres rencontres de Super League lors de la sixième ronde, y compris une répétition de la finale de 2018 qui voit Dragons Catalans accueillir Loups de Warrington à Perpignan le samedi soir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Gil Dudson des Warrington Wolves a eu un moment de folie alors que son coup de poing sur Tom Johnstone des Catalans Dragons a conduit à un carton rouge Gil Dudson des Warrington Wolves a eu un moment de folie alors que son coup de poing sur Tom Johnstone des Catalans Dragons a conduit à un carton rouge

Les deux ont déjà été impliqués dans une confrontation enflammée de Super League cette année au Stade Gilbert Brutus que les leaders de la ligue Warrington ont remporté 20-14 malgré l’ex-Dragon Gil Dudson expulsé pour avoir frappé l’ailier catalan Tom Johnstone.

Par un caprice du destin, il pourrait revenir d’une interdiction de cinq matches pour cet acte de jeu déloyal dans ce match et le pilier international du Pays de Galles est impatient de faire amende honorable.

« J’ai levé les mains – c’était un afflux de sang à la tête », a déclaré Dudson Le miroir. « Je dois le faire maintenant et continuer pour le reste de l’année pour aider les garçons. »

Par ailleurs, Adrian Lam vise à guider Leigh Léopards à la gloire finale de la coupe pour la deuxième année consécutive et cela commence par un voyage vers le bas Trinité de Wakefield vendredi soir.

Adrian Lam et Leigh, chef du rugby, Chris Chester, célèbrent le triomphe de la Coupe 1895 l’an dernier

Lam, vainqueur de la Challenge Cup avec Wigan comme joueur, a supervisé le triomphe final de la Coupe 1895 de Leigh contre les Featherstone Rovers au Tottenham Hotspur Stadium l’année dernière et sera impatient de s’appuyer sur le départ fulgurant qu’ils ont fait à leur retour en Super League, qui les voit assis cinquième.

Entre-temps, récemment nommé Tigres de Castleford l’entraîneur-chef Andy Last se prépare pour un match nul dimanche contre le club de sa ville natale FC Hulloù il était l’adjoint de Lee Radford lorsque les Noirs et Blancs ont remporté la Coupe en 2016 et 2017.

Et Géants de Huddersfield l’entraîneur-chef Ian Watson affronte le club qu’il a guidé vers une première apparition finale en 51 ans en 2020 lorsque son équipe vise à lancer sa saison à l’extérieur Salford Samedi.

Faire voler le drapeau du championnat

Quatre équipes du deuxième niveau ont atteint cette étape de la Coupe, dont deux vainqueurs précédents et deux autres clubs qui ont terminé deuxièmes dans le passé.

Halifax visera à donner à ses fans beaucoup plus de raisons de se réjouir lorsqu’ils affronteront les rois en titre de la Super League, St Helens

Panthères d’Halifax ont été demi-finalistes surprises en 2019 et font face à un match revanche contre l’équipe qu’ils ont affrontée à ce stade de Sainte-Hélènequi a vaincu les mi-temps 26-2 à Bolton pour atteindre Wembley.

Le match est celui qui évoque les souvenirs de la palpitante finale de 1987 qui a vu Halifax triompher 19-18 des Saints devant plus de 91 000 partisans et soulever le trophée pour la cinquième et plus récente fois.

Les Panthers accueillent les champions en titre de la Super League et du World Club Challenge à The Shay vendredi soir et l’entraîneur-chef Simon Grix veut que ses joueurs savourent l’occasion de se tester.

« Nous avons des gars dans notre équipe qui me disent qu’ils veulent jouer à la Super League, ils me disent qu’ils aimeraient être dans la compétition de premier plan, alors voici une opportunité d’aller vous interroger et d’avoir un concours avec eux et de voir comment tu y vas », a déclaré Grix Yorkshire en direct.

Dean Whare a rejoint les Broncos de Londres avant leur match nul en Challenge Cup à York

« Quand nous les avons joués la dernière fois, c’était débraillé et partout, mais il n’y avait absolument aucun manque d’effort ou d’effort, alors j’espère que c’est quelque chose que nous pourrons reproduire. »

La même nuit voit Bouledogues de Batleyvainqueurs des deux premières éditions de la Challenge Cup en 1897 et 1898 ainsi que du concours de 1901, font le déplacement sur la côte est pour affronter un Hull Kingston Rovers équipe actuellement troisième de la Super League après un bon départ sous Willie Peters.

Pendant ce temps, l’international néo-zélandais et ancien centre catalan Dean Whare pourrait faire sa révérence pour le finaliste de 1999 et l’ancienne équipe de Super League. Broncos de Londres après avoir signé cette semaine. Leur égalité avec les finalistes de 1931 Chevaliers d’York garantit qu’au moins une équipe du championnat atteindra les huit derniers.