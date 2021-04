L’ancien joueur de Super League Liam Forsyth est entré dans la ligue de rugby à temps partiel avec Swinton

Lorsque toutes les ligues de rugby en dessous de la Super League ont fini par être réduites pour le reste de 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, cela a fait prendre conscience à Liam Forsyth de la nécessité de planifier sa vie loin du sport professionnel.

Le joueur de 25 ans était effectivement un athlète à plein temps depuis son adolescence avec l’académie des Wigan Warriors, progressant pour faire 14 apparitions en équipe première pour les gros canons de la Super League, puis passer à Leigh Centurions pour le championnat 2020 finalement réduit. campagne.

Mais lorsque l’offre de rejoindre les Swinton Lions à temps partiel, le club avec lequel il avait déjà profité de trois périodes de double enregistrement, pour 2021, Forsyth a eu peu de doutes sur le fait que c’était le bon choix.

« Sur le plan personnel, c’était une décision assez simple », a déclaré Forsyth Sky Sports. «J’ai toujours aimé jouer pour Swinton et je m’entends avec beaucoup de joueurs.

« Il y a un noyau de joueurs qui sont là depuis quelques années maintenant, je m’entends très bien et je connais le staff des entraîneurs depuis plusieurs années maintenant, mais en dehors du terrain, c’était une chance pour moi de le faire. y aller à temps partiel et y développer ma carrière.

«Je suis à plein temps depuis que j’ai 17 ou 18 ans, donc ça a été difficile de développer cette équipe, alors j’ai sauté sur l’occasion quand elle s’est présentée et j’ai vu ça comme un gagnant-gagnant pour moi.

« C’était un peu effrayant l’année dernière quand il n’y avait aucune certitude pour l’avenir du match semi-professionnel en particulier. Pour moi, c’était un coup de pied en arrière de se concentrer sur la vie après le rugby. »

Liam Forsyth a fait irruption dans la ligue de rugby professionnelle avec Wigan

Forsyth, qui a récemment commencé un emploi dans une entreprise de protection et de sécurité incendie, se trouve désormais dans la même situation que la majorité des joueurs du deuxième niveau de la ligue de rugby à devoir combiner un emploi de jour avec une carrière de sportif professionnel.

Il n’est pas le seul membre de l’équipe des Lions à avoir l’expérience de jouer au niveau de la Super League ou dans l’académie d’une équipe de haut niveau non plus, et pense que cela conduit le championnat à maintenir un bon niveau malgré que seule une poignée des 14 clubs soit à plein temps.

« Il y a évidemment beaucoup de qualité dans le championnat et pas mal de gens qui décident de travailler à temps partiel et ne veulent pas rester dans le rugby à plein temps », a déclaré Forsyth.

« Beaucoup de gens sont hautement qualifiés en dehors du rugby et peuvent gagner plus d’argent en jouant à temps partiel, donc c’est plus attrayant pour eux.

C’était un peu effrayant l’année dernière quand il n’y avait aucune certitude pour l’avenir du jeu semi-pro en particulier. Pour moi, c’était un coup de pied dans le dos de me concentrer sur la vie après le rugby. Liam Forsyth

« Vous obtenez ce mélange d’une vraie qualité, mais ce n’est pas à temps plein, donc je pense que les entraîneurs doivent être attentifs aux gars qui viennent s’entraîner après une journée de travail. Ce sont de longues journées pour eux, donc je pense que les entraîneurs doivent le supporter. l’esprit lors des sessions de formation. «

En plus d’aimer travailler avec l’entraîneur-chef Stuart Littler et d’avoir noué des amitiés au sein de l’équipe lors de ses précédents séjours à court terme avec les Lions, Forsyth a toujours trouvé Swinton un endroit accueillant pour lui et sa famille.

Autrefois l’un des principaux clubs du pays, Swinton a traversé des moments particulièrement difficiles depuis que des problèmes financiers ont forcé la vente de leur terrain de Station Road en 1992 et depuis 2016, ils sont basés à environ 10 miles de là à Heywood Road, le stade du rugby. club syndical Sale FC.

Cependant, les fidèles supporters des Lions se sont ralliés au club et Forsyth y voit quelque chose qui contribue à en faire un endroit spécial où jouer.

Les supporters de Swinton ont aidé le club à traverser des moments difficiles

« C’est comme un véritable environnement familial et je sais que ma mère, ma tante et mon père adorent venir regarder des matchs même quand je ne joue pas, ce qu’ils n’auraient probablement jamais fait il y a cinq ans », a déclaré Forsyth.

«J’ai toujours adoré y aller, je ne l’ai jamais vu comme une corvée, et j’ai l’impression d’avoir joué l’un de mes meilleurs rugby là-bas.

« Il y a eu quelques périodes difficiles pour le club dans son ensemble, mais les fans ont vraiment aidé à faire passer le club. Ils auraient pu être dans une situation différente sans eux et cela souligne vraiment ce qu’est un club familial. «

La réglementation actuelle de Covid-19 signifie que les fans ne pourront regarder en streaming en ligne que lorsque Swinton accueillera Warrington Wolves, équipe de Super League, lors du troisième tour de la Challenge Cup dimanche et Forsyth est déçu de ne pas avoir de foule pour les encourager.

Nous sommes ici pour vraiment défier Warrington et, espérons-le, réussir un bouleversement. Liam Forsyth

Néanmoins, les Lions feront tout leur possible pour provoquer une Coupe bouleversée contre leurs illustres adversaires et Forsyth est convaincu qu’ils se montreront capables de rivaliser avec l’équipe étoilée des Wolves.

« C’est la même chose avec les fans de Warrington, nous aurions aimé les accueillir là-bas », a déclaré Forsyth. « Swinton étant un club familial, c’est toujours une très bonne atmosphère amicale – heureusement hostile pour les joueurs, mais toujours amicale pour les fans.

« C’est dommage que nous ne puissions pas les accueillir, mais c’est à nous de créer cette atmosphère nous-mêmes au sein du groupe de jeu et de faire savoir que nous ne sommes pas là pour être renversés. Nous sommes ici pour vraiment défier Warrington et, espérons-le, réussir un bouleversé. »