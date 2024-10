Chaleur presque record pour la région métropolitaine de Détroit avec beaucoup de soleil pour commencer la semaine

Météo 4Warn – Après un beau week-end avec beaucoup de soleil toute la journée de dimanche et des températures plus chaudes, nous maintiendrons la tendance des températures supérieures à la moyenne dans les prévisions pour les prochains jours.

Le temps sec persiste pendant les premiers jours de la semaine prochaine, attendez-vous à beaucoup de soleil lundi avec un peu plus de couverture nuageuse mardi, mais un ciel toujours généralement ensoleillé à partiellement nuageux. Les températures élevées se dirigent vers les années 80 lundi, puis chutent dans les années 70 mardi.

Lundi, nous prévoyons une température élevée de 80°, le record pour la région métropolitaine de Détroit est de 81°, nous nous rapprocherons donc du record, mais pour l’instant, nous ne prévoyons pas de battre le record pour aujourd’hui.

LUNDI: Ciel généralement ensoleillé. Chaleur presque record dans toute la région. Maximum : 80. Vents : du sud-ouest de 5 à 10 mph.

LUNDI SOIR : Ciel généralement clair. Minimum : 54. Vents : sud-ouest 3-6 MPH

MARDI: Ciel généralement ensoleillé. Maximum : 77. Vents : sud 5-10 MPH.

MARDI SOIR : Ciel partiellement nuageux. Minimum : 56. Sud-ouest 5-15 MPH avec des rafales pouvant atteindre 20 MPH.

MERCREDI: Ciel partiellement nuageux, des températures plus fraîches commencent à arriver. Maximum : 69. Vents : ouest de 5 à 15 MPH avec des rafales pouvant atteindre 25 MPH.

Nous apporterons un peu plus de couverture nuageuse dans les prévisions, en prévision du milieu de la semaine alors que notre front froid traverse la région. Cela entraînera une baisse des températures en milieu de semaine, mais une baisse beaucoup plus importante comme des températures arrivant en fin de semaine pour jeudi et vendredi.

Les températures élevées retombent dans les années 50 supérieures jeudi, et se réchauffent dans les années 60 à la fin de la semaine.

Nous gardons la possibilité d’une légère averse de pluie dans les prévisions, en prévision du week-end à venir, mais pour la plupart tout le monde, à l’heure actuelle, il semble que nous soyons au sec. Les températures élevées resteront dans les années 60 en prévision de samedi et dimanche.