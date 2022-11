Chaleur extrême sur le terrain lors de la Coupe du monde

Avant de partir : Assurance pour les récifs coralliens

Les tempêtes alimentées par le changement climatique frappent les récifs coralliens qui protègent les côtes d’Hawaï. Maintenant, ces récifs sont assurés. The Nature Conservancy, un groupe à but non lucratif basé à Washington, dirige le projet pilote. C’est une première pour une structure naturelle aux États-Unis et, si cela fonctionne, les mangroves, les zones humides et les dunes côtières, qui aident également à protéger les côtes contre les tempêtes, pourraient bientôt être également protégées.