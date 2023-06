Le mois de mai 2023 s’est imposé dans le livre des records à l’échelle de l’Okanagan comme l’un des plus chauds de tous les temps.

Environnement Canada affirme que la région a connu des moyennes de 3 à 5 °C au-dessus de la normale tout au long du mois, Penticton, Vernon et Kelowna enregistrant des moyennes mensuelles de 17,5 °C, 17,9 °C et 18,1 °C, respectivement.

Ces marques dépassent les records précédents établis au début des années 1900 et, dans le cas de Kelowna, en 1899.

« C’était tellement extraordinaire qu’il s’agissait du mois de mai le plus chaud jamais enregistré pour 16 stations à travers la Colombie-Britannique », a déclaré Armell Castellan, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Les trois villes de l’Okanagan ont également battu plusieurs records quotidiens au cours du mois, notamment pendant le week-end de la fête des mères et du 19 au 21 mai.

Selon Environnement Canada, Kelowna a connu le 19 mai un maximum de 33,1 °C, le plus chaud de tous les jours dans la région.

Ce qui est également remarquable, dit Castellan, ce sont les températures minimales élevées qui se sont produites pendant la nuit tout au long du mois.

Les températures n’ont pas chuté en dessous de 15,9 °C à Kelowna le 16 mai, un record du jour au lendemain qui remonte à 1939.

« Cela montre vraiment à quel point il faisait chaud à la mi-mai », a déclaré Castellan. « Cet événement que nous avons vu était un schéma de blocage si fort, similaire à ce que vous verriez avec une vague de chaleur ou un dôme de chaleur. »

Castellan dit également que tout l’Okanagan a connu un mois de mai plus sec que la normale, à l’exception de Penticton.

Lorsque l’on regarde à travers la province, la ville de Peach n’a été rejointe que par Fort St. John pour enregistrer des niveaux de précipitations supérieurs à la normale.

Alors que Vernon et Kelowna n’ont vu que 56 et 51 % de leurs niveaux de précipitations normaux, Penticton a connu 47,2 millimètres de pluie. Cela bat la marque normale de la ville de 39,3 millimètres pour mai, un mois déjà considéré comme le deuxième plus humide de l’année, selon Environnement Canada.

Les températures chaudes devraient persister au moins jusqu’à jeudi prochain, le 8 juin, dans l’Okanagan.

Environnement Canada prévoit des températures entre 28 et 30 °C ce week-end.

Les trois villes susmentionnées devraient atteindre des sommets de 34 ° C le mercredi 7 juin.

