Chaleur excessive : pourquoi fait-il si chaud cet été ?

Dans les prochains jours, les températures dans certaines parties du sud-ouest américain pourraient approcher 120 degrés Fahrenheit, violant potentiellement les records de chaleur existants et mettant en danger des vies humaines.

L’été est toujours chaud, mais c’est déjà l’un des plus chauds de tous les temps. Début juillet, plusieurs jours ont établi des records mondiaux (bien que non officiels) de température. Le mois dernier a été le mois de juin le plus chaud sur la planète Terre depuis le début de la tenue des registres en 1850, selon le groupe à but non lucratif Berkeley Earth. Et ce n’est pas seulement l’air qui cuit; les océans sont exceptionnellement chauds aussi.

Pourquoi toute cette chaleur se produit-elle maintenant ? Les cycles météorologiques mondiaux ainsi que les tendances à long terme convergent juste pour faire grimper les températures. Le pire : aussi étouffant qu’ait été cet été, il se peut que ce soit l’une des années les plus froides du reste de nos vies alors que la planète continue de se réchauffer.

1. Les « dômes de chaleur » se sont installés dans certaines parties du monde

Les vagues de chaleur – une période prolongée de températures extrêmes – sont causées par une accumulation de haute pression dans l’atmosphère. Cette pression comprime et réchauffe l’air en dessous. Au fur et à mesure que l’air descend, il expulse des courants d’air plus frais et rapides et éloigne les nuages, donnant au soleil une ligne de visée dégagée vers le sol.

L’administration nationale des océans et de l’atmosphère

Le sol – sol, sable, béton et asphalte – cuit alors au soleil, et pendant les longues journées et les courtes nuits d’été, l’énergie thermique s’accumule rapidement et les températures augmentent. De plus, les vagues dans les courants d’air atmosphérique connus sous le nom de jet stream peuvent maintenir ce couvercle à haute pression en place pendant de longues périodes.

Ce modèle est parfois appelé « dôme thermique » car la chaleur est piégée sous un dôme de pression. Certaines parties des États-Unis, dont la Floride, la Californie et l’Arizona, cuisent maintenant sous ces dômes chauffants.

2. Nous sommes dans une grande année El Niño

Il y a aussi des effets météorologiques plus larges au travail. Plus tôt cet été, le Centre américain de prévision climatique a annoncé qu’il avait détecté des conditions d’El Niño, un modèle climatique de grande envergure causé par l’eau chaude se répandant le long de l’équateur dans l’océan Pacifique.

Cet El Niño pourrait se superposer à un réchauffement supplémentaire, car une chaleur abondante dans le Pacifique est transférée dans l’atmosphère ; en fait, il a peut-être déjà contribué aux vagues de chaleur de début de saison en Asie.

3. Le changement climatique rend les vagues de chaleur plus extrêmes

L’explication la plus simple de toute cette chaleur est peut-être le changement climatique. « Les extrêmes les plus chauds sont l’une des conséquences les plus évidentes de la hausse des températures mondiales », a déclaré John Nielsen-Gammon, climatologue à la Texas A&M University, à Vox plus tôt ce mois-ci.

Nos voitures, usines et centrales électriques ont réchauffé le monde d’environ 1,2 degré Celsius (environ 2 degrés Fahrenheit) depuis l’aube de la révolution industrielle. Nous sommes sur la bonne voie pour dépasser 1,5 degrés Celsius en quelques années sans réduction spectaculaire des émissions de combustibles fossiles et sans prolifération de technologies pour extraire le dioxyde de carbone de l’air, selon les meilleurs climatologues du monde.

Bien que cette augmentation puisse sembler modeste, elle rend les conditions météorologiques extrêmes beaucoup plus probables. Vous pouvez le voir dans les graphiques ci-dessus – chaque mesure des vagues de chaleur tend dans la mauvaise direction. Ainsi, pour les scientifiques, les températures record ne sont pas surprenantes ; ils sont ce à quoi nous devrions nous attendre.