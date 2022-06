Chaleur estivale : la canicule persistante bat des records, les esprits

De l’Arctique russe normalement froid au sud américain traditionnellement étouffant, de vastes étendues de l’hémisphère nord ont continué à grésiller avec une chaleur extrême alors que le début de l’été ressemblait davantage aux journées caniculaires d’août.

Aux États-Unis, un dôme de chaleur de températures à trois chiffres dans de nombreux endroits combiné à une humidité élevée oscillait d’ouest en est. Jeudi, au moins huit États ont atteint 100 degrés (37,8 degrés Celsius) et au moins neuf marques de haute température ont été fixées ou brisées, selon le National Weather Service, qui a détenu 30 millions d’Américains sous une sorte d’avis de chaleur.

L’inconfort extrême de jeudi est survenu après que 12 États ont franchi la barre des 100 degrés mercredi et que 21 records ont été à égalité ou battus. Depuis le 15 juin, au moins 113 stations météorologiques automatisées ont égalé ou battu des records de température chaude. Les scientifiques disent que cette cuisson précoce a toutes les caractéristiques du changement climatique.

« Il est facile de regarder ces chiffres et d’oublier l’immense misère qu’ils représentent. Les personnes qui n’ont pas les moyens de se payer la climatisation et les personnes qui travaillent à l’extérieur n’ont qu’une seule option, souffrir », a déclaré le climatologue de Texas A&M Andrew Dessler, qui se trouvait à College Station, où la température a égalé un record à 102 degrés (38,9 degrés Celsius). Jeudi. « Ceux d’entre nous qui ont l’air conditionné ne souffrent peut-être pas physiquement, mais nous sommes prisonniers de l’intérieur. »

Après trois morts, Chicago a changé ses règles de refroidissement.

Macon, en Géorgie, la température est passée de 64 degrés (17,8 degrés Celsius) à 105 (40,6 degrés Celsius) en seulement neuf heures mercredi. Puis jeudi, la température a culminé à 104 (40 degrés Celsius), un record pour la journée. Même Minneapolis a atteint 100 lundi.

Probablement seuls le nord-ouest et le nord-est du Pacifique ont été épargnés par la vague de chaleur, a déclaré le météorologue du National Weather Service Marc Chenard au Weather Prediction Center. Jeudi, le Texas, la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama, la Géorgie, la Floride, l’Arizona et la Californie ont tous atteint au moins 100. Les mêmes États ont atteint 100 mercredi, rejoints par la Caroline du Nord et du Sud, le Kentucky et le Tennessee.

« C’est persistant », a déclaré Chenard. « Cela fait plus d’une semaine et ça va continuer à certains égards. »

Il n’y a pas que les États-Unis

La ville russe de Norilsk, au-dessus du cercle polaire arctique, a atteint 89,6 degrés (32 degrés Celsius) jeudi pour sa journée de juin la plus chaude jamais enregistrée et à égalité pour sa journée la plus chaude jamais enregistrée, selon Maximiliano Herrera, qui suit les records mondiaux de température. Plusieurs villes japonaises ont atteint leurs températures les plus chaudes en juin, dont 97 (36,1 degrés Celsius) à Nobeoka City, tandis que Turpan, en Chine, a atteint 114 degrés (46,5 degrés Celsius). Herrera a dit que c’était tellement fou qu’il n’avait pas le temps de manger ou de dormir, juste de suivre les records battus et la chaleur extrême.

Une vague de chaleur européenne a également causé des problèmes d’incendies en Allemagne et en Espagne.

Victor Gensini, professeur de météorologie à la Northern Illinois University, a déclaré que ce qui se passe avec cette vague de chaleur précoce est « très cohérent avec ce à quoi nous nous attendons dans un monde qui se réchauffe continuellement ».

« Ces températures se produisent avec seulement 2 degrés Fahrenheit (1,1 degrés Celsius) de réchauffement climatique et nous sommes sur la bonne voie pour un réchauffement de 4 degrés Fahrenheit (2,2 degrés Celsius) de plus au cours de ce siècle », a déclaré Dessler. « Je ne peux littéralement pas imaginer à quel point ce sera grave. »

À Raleigh, en Caroline du Nord, il a atteint 100 degrés mercredi et la ville n’obtient généralement qu’un seul 100 degrés par jour par an, mais cela arrive beaucoup plus tard que cela, a déclaré la climatologue d’État Kathie Dello.

« Dans le sud-est des États-Unis, beaucoup n’ont pas accès à un refroidissement suffisant ou stable ou n’ont pas les moyens d’utiliser leurs systèmes de refroidissement domestiques. La morbidité et la mortalité liées à la chaleur comptent parmi nos plus grands risques pour la santé publique dans un climat en évolution. »

Il pourrait y avoir un refroidissement d’ici le week-end ou lundi dans certains endroits, y compris le centre-nord du pays, a déclaré Chenard. Mais des températures supérieures à la normale sont prévues « au moins dans la première partie de juillet » et il a ajouté qu’il est probable que tout l’été sera plus chaud que la normale.

Seth Borenstein, Associated Press