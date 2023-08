Chaleur aux États-Unis : les températures étouffantes établissent plusieurs records

HOUSTON –

Des températures étouffantes ont persisté dimanche dans une grande partie du centre des États-Unis, provoquant la misère du golfe du Mexique aux Grands Lacs.

Des températures record ont été enregistrées au Texas et dans d’autres États. On a dit aux gens de boire de l’eau supplémentaire lorsqu’ils tondaient les pelouses ou faisaient de l’exercice à l’extérieur, et de vérifier les voisins pour s’assurer que la climatisation était disponible. La chaleur extrême a incité le gestionnaire du réseau électrique du Texas à demander aux habitants de conserver volontairement l’électricité pendant trois heures dimanche soir.

« Ces températures élevées peuvent avoir un impact sur nos amis, nos familles et nos voisins qui peuvent vivre seuls, surtout s’ils limitent leur utilisation de la climatisation », a déclaré Sarah Russell, commissaire de la St. Louis Emergency Management Agency, dans un communiqué. « Nous exhortons tout le monde à s’arrêter et à rendre visite à leurs proches pour s’assurer qu’ils sont en bonne santé et bien pendant cette chaleur extrême. »

La région de Dallas-Fort Worth devait atteindre 110 F (43,3 C) dimanche après avoir atteint 108 F (42,2 C) samedi, a déclaré Sarah Barnes, météorologue au National Weather Service. Le record pour ces dates était de 107 F (41,7 C), établi en 2011.

La zone ne se rafraîchit pas suffisamment la nuit, a déclaré Barnes.

« Cela va vraiment contribuer à un risque accru de maladies liées à la chaleur », a déclaré Barnes dimanche. « C’est la principale préoccupation en ce qui concerne les gens et la chaleur. »

L’Electric Reliability Council of Texas, ou ERCOT, a demandé dimanche aux 30 millions d’habitants de l’État de réduire volontairement la consommation d’électricité de 19 h à 22 h HAC en raison des « températures extrêmes, de la forte demande continue et de la perte inattendue de production thermique ».

La demande d’ERCOT pour la conservation volontaire de l’énergie était la deuxième demande de ce type au cours des trois derniers jours. L’agence a déclaré qu’elle n’était pas en opération d’urgence. De nombreux habitants regardent encore nerveusement le réseau électrique plus de 2,5 ans après une panne hivernale mortelle.

La vague de chaleur causant la misère ce week-end n’est que la dernière à punir les États-Unis cette année.

Les scientifiques avertissent depuis longtemps que le changement climatique, entraîné par la combustion de combustibles fossiles, par la déforestation et par certaines pratiques agricoles, conduira à des épisodes météorologiques extrêmes plus nombreux et prolongés, y compris des températures plus chaudes.

Le globe entier a mijoté pour enregistrer une chaleur en juin et en juillet. Et comme si cela ne suffisait pas, la fumée des incendies de forêt, des inondations et des sécheresses a causé des problèmes à l’échelle mondiale.

Le National Weather Service a émis un avertissement de chaleur excessive dimanche pour certaines parties du Texas, de la Louisiane, de l’Arkansas, de l’Oklahoma, du Kansas, du Missouri, de l’Illinois, de l’Iowa et du Nebraska. Des avis de chaleur ou des veilles étaient également en place dans certaines parties de l’Alabama, du Mississippi, du Tennessee, du Kentucky, de l’Indiana, du Wisconsin, du Minnesota et du Dakota du Sud.

Le tourisme à la Nouvelle-Orléans ralentit souvent pendant le pic de chaleur estivale et cela se produit lorsque les températures approchent de 100 F (37,8 C).

NOLA Poboys ferme deux jours par semaine pour l’instant, a déclaré Lucas McQueen, l’un des chefs du restaurant. « J’ai hâte de me plaindre d’avoir froid », a déclaré McQueen à WWL-TV.

La température a atteint un niveau record pour la date de 104 F (40 C) samedi à Jackson, Mississippi, alors que les gens marchaient entre les événements intérieurs et extérieurs au Mississippi Book Festival. Des volontaires ont distribué de l’eau réfrigérée et les gens ont utilisé des ventilateurs portables tout en discutant avec des auteurs et en achetant des livres dans de grandes tentes à l’extérieur du bâtiment du Capitole de l’État.

Dimanche, Houston a ajouté à sa séquence continue de températures élevées égales ou supérieures à 100 F (37,8 C). Jusqu’à dimanche, la température élevée à Houston a été d’au moins 100 F pendant 22 jours. Le maximum de dimanche était de 108 F (42,2 C), battant un record pour la date qui remonte à 1909.

La chaleur étouffante au Texas a submergé les personnes qui participaient à l’orientation des nouveaux étudiants à la Prairie View A&M University, à 48 miles (77 kilomètres) au nord-ouest de Houston. Les responsables de l’université ont déclaré qu’ils examinaient les opérations après que 38 étudiants ont été hospitalisés vendredi soir après avoir souffert de maladies liées à la chaleur, notamment de déshydratation. Un étudiant a été emmené par hélicoptère dans un hôpital de la station voisine de College, tandis que 37 ont été emmenés dans des ambulances vers d’autres installations, a déclaré à KBTX la chef des services médicaux d’urgence du comté de Waller, Rhonda Getschman.

« Il est très facile de surchauffer rapidement dans cette chaleur texane. Nous encourageons fortement tout le monde à rester à l’intérieur autant que possible », a déclaré Getschman.

Une grande partie de l’Iowa devrait connaître des températures élevées dans les années 90 supérieures dimanche et lundi, suivies de trois jours où la lecture dépassera probablement 100 F (37,8 C).

La chaleur était inquiétante pour dimanche alors que des milliers de personnes étaient attendues pour le dernier jour de l’Iowa State Fair à Des Moines. Dans une publication sur Facebook, les responsables de la foire ont exhorté les clients à visiter des bâtiments climatisés, à faire des pauses régulières et à rester hydratés.

Les prévisionnistes s’attendaient à ce que les températures élevées atteignent 99 F (37,2 C) à 103 F (39,4 C) jusqu’à vendredi à Saint-Louis, et la chaleur n’est qu’une partie du problème : une humidité excessive conduira à un indice de chaleur pouvant atteindre 115 F (46,1 C) chaque jour. Le St. Louis Post-Dispatch a rapporté que si la prédiction se maintient, ce sera la pire période de chaleur à St. Louis depuis août 2014, lorsque les températures ont atteint environ 95 F (35 C) pendant sept jours consécutifs.

Une chaleur similaire est attendue toute la semaine à Little Rock, Ark., Incitant la communauté à ouvrir plusieurs centres de refroidissement pour les personnes qui vivent dans la rue ou sans climatisation.

Le mois dernier, la région de Phoenix a grillé sous un record de 31 jours de températures quotidiennes élevées de 110 F (43,4 C) ou plus. La chaleur historique a commencé à souffler sur la région en juin, s’étendant du Texas à travers le Nouveau-Mexique et l’Arizona et dans le désert californien. Le record précédent était de 18 jours consécutifs en 1974. En juillet, les États-Unis continentaux ont établi un record de chaleur nocturne, offrant peu de soulagement de la chaleur diurne pour les personnes, les animaux, les plantes et le réseau électrique, ont déclaré les météorologues.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ne signalent que 600 à 700 décès par la chaleur chaque année aux États-Unis. Mais les experts disent que le méli-mélo de façons dont plus de 3 000 comtés calculent les décès dus à la chaleur signifie que le public ne sait pas vraiment combien de personnes meurent aux États-Unis chaque année.

Les rédacteurs de l’Associated Press Jim Salter à St. Louis, Jackie Quinn à Washington et Emily Wagster Pettus à Jackson, Mississippi, ont contribué à ce rapport.