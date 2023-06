Chaleur à gauche avec peu d’options contre le grand avantage de taille de la zone avant des Nuggets

DENVER – Le décor était planté pour que Nikola Jokić sorte en rugissant dans le premier match de la finale de la NBA et annonce au monde qu’il est le joueur le plus dominant du match.

Sauf qu’il n’a pas eu besoin de rugir pour que Denver prenne le contrôle tôt. Son premier quart-temps ressemblait plus à un bâillement géant alors qu’il séparait calmement la défense du Heat.

Sa première tentative de tir n’a même pas eu lieu avant qu’il ne restait 3,3 secondes à jouer dans la période. Mais c’est ce qui rend Jokić si génial. Personne n’est meilleur pour identifier la faille d’une défense et la déchirer en lambeaux sous tous les angles.

Dès le début, il était clair que la taille des Nuggets dans la zone avant était trop difficile à gérer, et c’était une des principales raisons pour lesquelles ils ont remporté une victoire 104-93 dans le match 1 jeudi soir.

Aaron Gordon a été une force au début, marquant 12 de ses 16 points au premier quart. Malgré ses difficultés avec son tir extérieur, Michael Porter Jr. a obtenu 14 points et 13 rebonds. Jeff Green a même ébréché quelques seaux clés sur le banc.

Et cela ne mentionne même pas les 27 points, 10 rebonds et 14 passes décisives de Jokić, faisant de lui le deuxième joueur de l’histoire de la NBA (Jason Kidd) à enregistrer un triple-double lors de ses débuts en finale. Il a tiré 8 sur 12 depuis le terrain et n’a pas semblé transpirer avant la seconde mi-temps.

Ce n’était que la deuxième fois que Jokić et les Nuggets étaient maintenus en dessous de 105 points lors des séries éliminatoires de cette année, mais ils avaient toujours l’impression d’être en régulateur de vitesse presque toute la nuit. Ils ont maintenu une avance confortable en produisant constamment de bons regards sur la jante contre les plus petits joueurs de Miami. Le Heat a été rattrapé un pas en arrière trop de fois après avoir autorisé un décalage dans le poste ou un lay-up en raison d’une défaillance mentale.

Certains de ces problèmes pourraient être résolus en s’enfermant davantage dans le plan de Denver au fur et à mesure que la série avance. Mais l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra, le roi des ajustements en séries éliminatoires, a du pain sur la planche avec ce match. Il est difficile d’enseigner grand.

«Je pense vraiment qu’ils sont sortis avec beaucoup de physique, et nous devons être en mesure de faire correspondre cela. Ils ont fait leur travail chez eux », a déclaré Jimmy Butler. « Nous devons juste être meilleurs et mettre le corps sur le corps et nous assurer que nous défions tout sur la jante, sans abandonner les back-cuts et les glissades pour les 3 ouverts. »

Spoelstra a déplacé Caleb Martin dans la formation de départ contre Kevin Love lors du sixième match de la finale de la conférence pour égaler la vitesse de Boston. Il est resté avec ce look dans le match 1 contre Denver, mais cette stratégie peut ne pas fonctionner dans cette série.

Il semble que Spoelstra ait deux options alors qu’il se prépare pour le match 2 dimanche soir: changer à nouveau sa formation et essayer de correspondre à la taille de Denver ou doubler sur la petite balle et espérer que les 3 points commenceront à chuter à un rythme soutenu.

Même s’il a enregistré des DNP dans chacun des trois derniers matchs, Love est une option réalisable avec la formation de départ. Miami pourrait l’utiliser comme un corps plus grand contre Gordon ou même un plan B contre Jokić à certains endroits.

Le Heat pourrait également s’appuyer encore plus sur Haywood Highsmith, qui avait 18 points sur le banc, en tant qu’ailier avec plus de longueur et de muscle, ce qui lui permet de passer plus facilement à plusieurs affrontements. Il n’est pas idéal contre Jokić et Gordon, mais il tient mieux que Martin et Max Strus. Et ne parlons même pas de ces minutes de Tyler Zeller jeudi soir.

C’est chez Strus et Martin que cet ajustement peut devenir délicat. Après avoir presque remporté le MVP de la finale de la Conférence de l’Est, le retour de Martin sur le banc serait quelque peu choquant. Il n’a marqué que trois points dans le premier match, mais sa création de tir a aidé à alléger une partie du fardeau de Butler.

Strus est une autre option pour aller sur le banc, mais l’avoir avec Duncan Robinson sur l’unité de banc laisserait ce groupe avec une pénurie de maniement du ballon sur le périmètre.

Là encore, mettre Love dans la formation de départ aurait probablement pour conséquence que Jamal Murray l’attaquerait autant que possible en pick-and-roll. Murray a récolté 26 points, six rebonds et 10 passes décisives dans le premier match, et il aime attaquer le maillon faible de la défense presque autant que Jokić.

D’un autre côté, inciter Murray à jouer plus souvent en 1 contre 1 pourrait être une victoire pour Miami.

Ce sont tous des points que Spoelstra examinera au cours des deux prochains jours. Il n’y a aucune garantie qu’il fera des changements significatifs. Mais on a certainement l’impression que Miami doit déplacer quelques éléments pour s’attaquer aux domaines où Denver les a blessés.

« C’est un grand défi. Il en faudra plus », a déclaré Spoelstra. « Nous allons nous mettre au travail et voir ce que nous pouvons faire mieux, ce que nous pouvons faire plus dur, ce que nous pouvons faire avec plus d’efforts, ce que nous pouvons faire avec plus de concentration, etc. »

Personne ne blâmerait Spoelstra s’il restait fidèle à sa formation de départ actuelle et leur faisait confiance pour marquer suffisamment de points pour égaler l’attaque puissante des Nuggets. Si Denver commence à pousser ces jeux dans la fourchette 110-115 tous les soirs, Miami doit jouer ses meilleures armes offensives autant de minutes que possible. Le Heat pourrait également revenir sur le film de ce match et dire que ce pourrait être la pire performance de tir à 3 points qu’ils auront en finale. Cela ne peut certainement pas empirer pour Strus, qui a tiré 0 sur 10 depuis le terrain et 0 sur 9 sur 3s.

Miami a fini par faire 13 des 39 tentatives en profondeur, mais six de ces 3 points sont arrivés au quatrième quart alors que le match était déjà hors de portée.

Le moyen le plus simple pour le Heat de suivre une fusillade avec Denver est de drainer 3 points à un rythme égal à ce qu’ils ont fait pendant la plupart des séries éliminatoires lorsqu’ils sont à leur meilleur. Avant le début de la finale, Miami tirait à 39% à distance en équipe et a atteint plus de 15 points à 3 points en sept matchs cette post-saison, avec une fiche de 5-2 dans ces matchs.

Malheureusement pour eux, le tir à 3 points s’est refroidi pendant une grande partie du premier match, et cela a laissé l’attaque anémique pendant de grandes parties du match. Strus, Martin et Robinson ont tiré un combiné de 2 sur 16 contre 3 lors de la défaite de jeudi. Indépendamment de ce que Spoelstra fait avec les partants, Miami doit se tourner un peu vers le 3-ball pour suivre le rythme dans cette série. Le Heat a besoin de tous les points qu’il peut obtenir contre cet adversaire.

Bien que ses principaux tireurs aient été absents du premier match, Spoelstra reste convaincu que leurs tirs commenceront à tomber à un moment donné s’ils s’y tiennent. Si Miami se penche davantage sur une stratégie offensive dans l’espoir de suivre les Nuggets, ces tirs devront commencer à tomber rapidement.

« Ils vont bien. Je veux dire, ils ne tomberont pas malades en mer. S’il s’agit de tireurs, vous ne pourrez pas toujours faire tous les clichés que vous souhaitez. Ensuite, vous devez trouver différentes façons d’avoir un impact sur le jeu », a déclaré Spoelstra. «Nous avons aussi des gars inflammables. Vous voyez un couple passer, et cela peut aussi devenir une avalanche. D’une manière ou d’une autre, nous devons trouver un moyen de faire le travail.

Une partie cruciale de l’ouverture de plus de ces tirs à 3 points est d’entrer plus souvent dans la voie avec une pénétration de dribble, qui tombe carrément sur les épaules de Butler.

La tendance récente de Butler à un jeu inefficace s’est poursuivie alors qu’il a terminé avec 13 points sur 6 tirs sur 14 pour accompagner sept rebonds et sept passes décisives. Au cours de ses quatre derniers matchs, il a tiré 28 sur 73 depuis le sol (38,3%).

Bien que les nombres de tirs ne soient pas idéaux, ce dont Miami a besoin plus que tout, c’est que Butler joue avec plus d’agressivité en tant que slasher en descente pour faire pression sur la défense de Denver. S’il recommence à découper les défenses du dribble, cela laissera des tireurs comme Strus et Robinson libres de se régaler de regards ouverts. Dernièrement, Butler ne ressemblait plus tout à fait au même joueur, car l’usure des séries éliminatoires a apparemment fait des ravages.

Son manque d’agressivité vers le panier était évident sur la base de sa finition avec zéro tentative de lancer franc. C’était la première fois qu’il terminait un match sans tentative de lancer franc lors de cette série éliminatoire.

Le Heat a besoin de Butler pour revenir au style de jeu énergique qui a fait de lui une telle nuisance au début des séries éliminatoires. Bam Adebayo a remplacé certains des coups de poing offensifs manquants avec ses 26 points, 13 rebonds et cinq passes décisives. Pourtant, l’agressivité de Butler pour se rendre au rack sera nécessaire pour rendre le jeu plus facile pour tout le monde.

« Peut-être que je dois être un peu plus agressif. Je dois mettre de la pression sur la jante. Moi, sans lancers francs ? C’était tout sur moi-même, personne d’autre », a déclaré Butler. « Donc, nous corrigerons certainement cela au prochain match, mais je suis le seul à pouvoir le faire. »

Lorsqu’il s’agit d’un joueur comme Jokić, le problème est que certains de ces mouvements fonctionneront pendant un certain temps, mais il finira par les comprendre.

Peut-être que devenir plus gros le déstabiliserait pour quelques-uns. Peut-être que Miami tirant 45 points à 3 points dans le match 2 pourrait visser les calculs. Peut-être que Tyler Herro revient et commence à vider les cavaliers.

En fin de compte, Jokić est le joueur le plus intelligent du monde et il trouvera un moyen de tirer parti des faiblesses de Miami. La probabilité que cette série soit serrée reviendra à Miami jouant avec plus de force et rendant les Nuggets mal à l’aise dans ce qu’ils font en attaque.

Ce ne sera pas facile, mais Spoelstra doit commencer à trouver des réponses quelque part.

«Je ne pointe jamais le schéma. Le régime ne va pas nous sauver. Ce sera la ténacité et la détermination – la résolution collective. C’est nous à notre meilleur », a déclaré Spoelstra. « Quand nous nous rallions les uns aux autres et que nous nous engageons à faire des choses incroyablement difficiles. C’est ce que notre groupe aime faire plus que tout : concourir, sortir et faire des choses que les gens pensent impossibles à faire.

(Photo de Bam Adebayo et Nikola Jokić : Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images)