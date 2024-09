Chalet West Seattle / SHED Architecture & Design

© Rafael Soldi

2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Bryer, Argile réfractaire, Céramiques de Heath, Carreaux Mosa, Éclairage de l’école, Unilux

© Rafael Soldi

Description textuelle fournie par les architectes. Conçu pour un couple ayant vécu en Suisse pendant 15 ans, le West Seattle Chalet s’inspire des sommets déchiquetés des Alpes suisses et vise une efficacité énergétique nette zéro. L’intérieur est à la fois chaleureux et minimaliste, avec de grandes fenêtres encadrant la vue sur le jardin environnant et les montagnes olympiques. Entièrement revêtu de bois, c’est un chalet contemporain dans le nord-ouest du Pacifique.

© Rafael Soldi

© Rafael Soldi

Plans

Située à West Seattle, la maison se trouve dans une enclave résidentielle calme et soudée avec vue sur l’ouest du Puget Sound. La structure existante a été démolie à l’exception de ses fondations qui ont été réutilisées pour la nouvelle maison. L’une des principales raisons pour lesquelles les propriétaires ont décidé de rester sur la propriété était qu’ils aimaient l’emplacement et la communauté. Dans la conception de la nouvelle maison, ils ont demandé des éléments donnant sur la rue pour interagir avec les voisins et des espaces de vie privés situés à l’arrière de la maison pour profiter de la vue sur le jardin et de l’accès à la cour arrière. Les propriétaires n’ont pas d’enfants, ils voulaient donc que le niveau supérieur fonctionne comme une suite principale avec un coin salon et un accès à une terrasse extérieure, offrant une vue sur les montagnes olympiques.

© Rafael Soldi

© Rafael Soldi

La forme de la maison s’inspire initialement des Alpes suisses, qui ont contribué à définir la relation entre les formes des toits de la rue : un toit en appentis enveloppé par un autre toit en appentis pour créer un toit en croupe à l’angle nord-ouest. Le toit en appentis supérieur est stratégiquement orienté vers le sud pour accueillir un système photovoltaïque et dissimuler une terrasse privée. Le toit en appentis inférieur est conçu en réponse à l’échelle du quartier et abrite un porche avant accueillant. Le porche avant est positionné pour faire face au quartier, encourageant l’engagement social, les rassemblements hebdomadaires et les happy hours du vendredi.

© Rafael Soldi

© Rafael Soldi

La maison comprend trois niveaux. Au niveau principal, l’entrée et le bureau font face à la rue tandis que le salon, la cuisine et la salle à manger sont orientés vers l’est. De grandes baies vitrées offrent une vue sur le jardin, et l’arrière-cour et le patio nord sont facilement accessibles pour les repas d’été et les activités de plein air. Le niveau inférieur abrite une suite d’invités, une salle de bain avec sauna, une buanderie, des services publics et un espace de rangement. Les fondations existantes ont été réutilisées, mais toute la maison a été soulevée pour que les plafonds du sous-sol atteignent 8 pieds. En montant au niveau supérieur, on découvre une suite principale et un salon supérieur orienté à l’ouest qui jouxte une terrasse privée avec vue sur les montagnes olympiques.

© Rafael Soldi

Section Perspective

L’extérieur est doté d’un revêtement en bois rappelant les granges suisses et les structures de montagne, complété par un toit en métal durable. Des matériaux élémentaires sont utilisés partout pour une palette minimaliste.