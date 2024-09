Chalet Vale Perkins par Lemay, Québec

La conception de leur propre buen retiro loin de l’agitation de Montréal est une opportunité pour un couple d’architectes (le directeur de Lemay Studio et son partenaire) d’expérimenter personnellement des sujets qui sont le mantra de leur travail depuis des décennies, comme confort de vie et durabilité environnementale.

Construit comme une extension de la maison que l’architecte a construite pour lui et sa famille il y a 25 ans dans les bois autour du lac Memphrémagog, au Québec, le Chalet Vale Perkins s’installe sur le terrain en pente, s’y encastrant partiellement, et se connecte à l’habitation existante, s’en différenciant ainsi mais formant avec elle un ensemble cohérent.

Le nouveau bâtiment de 2500 pieds carrés sur deux étages présente une enveloppe à structure mixte en béton et en bois lamellé-croisé, revêtue extérieurement de lattes de cèdre qui assurent une continuité texturale avec la forêt environnante. Au sommet, un toit végétal en pente, entièrement accessible et planté de potagers et d’essences indigènes, épouse le profil de la pente, réduisant l’impact du bâtiment dans le contexte.