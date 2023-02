‘Chal Panja’? Le mouvement étrange de l”homme pour une femme sur l”application de rencontre est la chose la plus drôle aujourd”hui

Qu’est-ce qu’un bon brise-glace pour les rencontres en ligne ? Il s’agit de la requête la plus courante de toutes les autres personnes qui glissent vers la droite une correspondance sur une application de rencontres. Après tout, trouver le meilleur ouvreur évite que les choses ne se dégradent rapidement. Mais tout le monde n’est pas passé maître dans ce domaine et un exemple récent avec une femme l’a prouvé ! Elle a partagé une capture d’écran de sa conversation sur l’application de rencontres avec un homme dont l’étrange brise-glace a chatouillé les drôles d’os de plusieurs internautes.

L’utilisateur de Twitter, Neha Ramneek Kapoor, a publié une capture d’écran de sa conversation avec un homme sur une application de rencontres (probablement Bumble). Cela a montré comment elle a commencé à se présenter à un homme appelé Pranav et a souhaité poursuivre avec une question simple qui s’est avérée être une AF hilarante. Alors qu’elle continuait à demander “Comment allez-vous”, l’homme a répondu: “Je suis Takatvar (fort)” suivi d’un emoji biceps fléchi. Si être aussi “viril” ne suffisait pas, il a demandé à Neha “Chal Panja (Prêt pour le bras de fer)”. Peut-il être plus effrayé ? Même Neha n’a pas pu s’empêcher de publier sur cette conversation étrange en ligne et a écrit : “Quelqu’un sauve-moi de l’enfer qu’est l’hétérosexualité.

Sans aucun doute, l’instance de chatouillement des côtes a fait de Twitter LOL comme n’importe quoi! Bientôt, les internautes ont perdu leur calme et ont commencé à inonder la section des commentaires de réactions amusantes. L’une d’entre elles a même demandé ce qui l’avait poussée à “swiper” l’homme auquel elle a répondu : « Il avait une bio et des photos normales. Ce qui veut dire qu’il s’est démarqué de 90% d’entre eux. Oh, vraiment, n’est-ce pas ?

Il avait une bio et des photos normales. Ce qui signifie qu’il s’est démarqué de 90% d’entre eux.— Neha Ramneek Kapoor (@PWNeha) 2 février 2023

Le drapeau rouge était que je suis takatvar à votre COMMENT êtes-vous – SunJai ️‍ (Il / Lui) (@ ViBe0781) 2 février 2023

Hahahahahahaha ! Parfois, les applications de rencontres me manquent juste pour ce divertissement – Elfie’s Mom (@PhuleiMehak) 2 février 2023

Haath mangne ​​ka ye kaunsa tareeka hai — Aman (@AmanHasNoName_2) 2 février 2023

“Le drapeau rouge était que je suis takatvar à votre COMMENT allez-vous”, a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre a répondu, “Hahahahahahaha ! Parfois, les applications de rencontres me manquent juste pour ce divertissement. Le troisième utilisateur a commenté: “Il pourrait penser qu’il est assez drôle après cela”. “Haath mangne ​​ka ye kaunsa tareeka hai (Est-ce ainsi que vous proposez ?)”, a plaisanté le quatrième.

