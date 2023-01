Chaise électrique, légalité du peloton d’exécution au tribunal de Caroline du Sud

COLUMBIA, SC (AP) – La plus haute cour de Caroline du Sud a entendu jeudi des arguments sur la question de savoir si un peloton d’exécution nouvellement organisé ou l’ancienne chaise électrique sont des moyens légaux d’exécuter des détenus dans l’État, qui n’a pas été en mesure d’obtenir des drogues pour des injections létales.

Un juge d’un tribunal inférieur a statué en septembre que les législateurs de Caroline du Sud “ignoraient les progrès de la recherche scientifique et l’évolution des normes d’humanité et de décence” lorsqu’ils ont adopté une loi obligeant les condamnés à choisir entre l’électrocution ou le peloton d’exécution.

L’État a fait appel et la Cour suprême de Caroline du Sud a entendu des arguments pendant près de trois heures jeudi sur la question de savoir si la chaise électrique de 2 000 volts et/ou les balles tirées au cœur par un peloton d’exécution de trois personnes violent les dispositions contre les peines cruelles et inhabituelles dans la constitution de l’État. . Ces dispositions existent également dans la Constitution américaine.

Il est peu probable que le tribunal statue avant plusieurs mois, et quelle que soit la partie qui n’aime pas la décision, elle déposera probablement un appel fédéral.

Lors de leur interrogatoire jeudi, les juges de la Cour suprême semblaient concentrés sur la question de savoir pourquoi les responsables de la prison de Caroline du Sud ne peuvent pas obtenir de drogues injectables létales.

« Si d’autres États peuvent si facilement se procurer de la drogue et appliquer la peine de mort par injection létale, pourquoi pas nous ? a demandé le juge associé John Kittredge.

Kittredge a déclaré qu’il se demandait si la meilleure action de la Cour suprême était de demander à un tribunal inférieur de tenir une audience sur exactement ce que l’État fait pour obtenir les médicaments. Un juge a décidé de ne pas tenir cette audience cet été, alors que les autres méthodes d’exécution étaient à l’essai.

Quatorze États ont procédé à près de 90 exécutions par injection létale au cours des cinq dernières années. La Caroline du Sud n’a pas exécuté de prisonnier depuis près de 12 ans. Son approvisionnement en médicaments pour injections létales a expiré et les sociétés pharmaceutiques refusent d’en vendre davantage, sachant qu’elles seront utilisées pour tuer quelqu’un.

Les avocats qui se sont opposés à la chaise électrique et au peloton d’exécution ont déclaré aux juges qu’ils concédaient que l’injection létale, lorsqu’elle était effectuée correctement, était légale.

La peine de mort fait l’objet d’un examen quasi constant aux États-Unis. Le Tennessee a publié la semaine dernière un rapport indiquant que l’État n’avait pas suivi les nouvelles règles qu’il avait établies pour les injections létales en 2018, tuant des détenus avec des drogues qui n’avaient pas été correctement testées.

Le Missouri a exécuté mardi Amber McLaughlin, 49 ans, qui serait la première femme transgenre mise à mort aux États-Unis après que le gouverneur a rejeté une demande de clémence basée sur l’argument selon lequel son enfance traumatisante avait causé des problèmes de santé mentale.

Quatre détenus de Caroline du Sud ont épuisé leurs recours réguliers et pourraient se voir délivrer des mandats de mort dès que les tribunaux auront résolu l’affaire.

De 1996 à 2009, la Caroline du Sud procédait en moyenne à environ trois exécutions par an. Le dernier a eu lieu en 2011.

L’Assemblée générale de Caroline du Sud a adopté une loi en 2021 faisant de la chaise électrique, qui est une méthode légale pour tuer des prisonniers dans l’État depuis plus d’un siècle, la méthode d’exécution par défaut au lieu de l’injection létale.

Un condamné à mort qui ne voulait pas être électrocuté pouvait choisir entre le peloton d’exécution nouvellement créé ou l’injection létale si elle était disponible.

Justice 360, un groupe luttant pour l’équité et la transparence dans la peine de mort et d’autres affaires pénales majeures, a déposé une plainte. Le groupe soutient que le peloton d’exécution et l’électrocution sont à la fois des moyens plus douloureux et plus brutaux de mourir que l’injection létale, qui, selon eux, n’est plus un véritable choix dans l’État en raison du manque de drogue.

Le juge de circuit Jocelyn Newman a tenu un procès en août, aux côtés de quatre condamnés à mort dont les experts ont déclaré que les prisonniers ressentiraient une douleur terrible, que leur corps «cuisine» à l’électricité ou que leur cœur soit arrêté par des balles – en supposant que les tireurs étaient sur la cible.

Les avocats de l’État ont répliqué avec leurs propres experts qui ont déclaré que la mort par peloton d’exécution ou par chaise électrique serait probablement instantanée et que le condamné ne ressentirait aucune douleur. Ils ont déclaré jeudi que les détenus ne se voyaient jamais promettre une mort sans douleur.

“La douleur est une conséquence inévitable de la mort”, a déclaré Grayson Lambert, un avocat du bureau du gouverneur Henry McMaster.

Les avocats des détenus ont déclaré qu’il était impossible de répondre directement à la question de la douleur car les personnes qui subissent l’exécution sont mortes.

“Je pense que nous devrions nous efforcer de trouver la manière la plus humaine de le faire”, a déclaré l’avocat John Blume.

Le soutien public et l’utilisation de la peine de mort ont poursuivi leur déclin de plus de deux décennies aux États-Unis en 2022, une année au cours de laquelle de nombreuses exécutions ont été “bâclées” ou très problématiques, selon un rapport annuel sur la peine capitale publié en décembre.

Il y a eu 18 exécutions aux États-Unis en 2022, le moins de toutes les années pré-pandémiques depuis 1991. En dehors des années de pandémie, les 20 condamnations à mort prononcées en 2022 étaient les moins nombreuses de toutes les années aux États-Unis depuis un demi-siècle, selon le rapport du Centre d’information sur la peine de mort basé à Washington, DC.

Jeffrey Collins, l’Associated Press