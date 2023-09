Chair de Poule Disney+ Première bande-annonce : Slappy Returns

Juste à temps pour Halloweenun nouveau spectacle basé sur la légende de l’horreur de YA RL Stinele monde effrayant Chair de poule les livres vont hanter Hulu et Disney+.

Ce n’est pas entièrement votre Chair de poule des années 90 non plus, ou peut-être que c’est en quelque sorte le nouveau mystère qui relie un groupe d’enfants qui vivent les horreurs familières des livres grâce à leur histoire familiale. Bien que la bande-annonce ci-dessous soit apparemment différente du ton du camp vert gluant de l’émission originale de Fox Kids, il y a quelques pierres de touche comme le masque hanté et Slappy qui se démarquent comme des favoris de retour.

Découvrez la bande-annonce de l’émission qui sortira le vendredi 13 pour voir quel livre fait peur vous pouvez reconnaître.

Chair de poule | Bande-annonce officielle | Disney+ et Hulu

À la deuxième apparition de Justin Long, je n’ai pas pu m’empêcher de penser : « Oh, il n’est pas long pour ce monde » car nous savons ce qui a tendance à arriver à l’acteur dans les films d’horreur (alerte spoiler : ce n’est jamais de bonnes choses). Le casting est complété par une nouvelle équipe d’adolescents qui vivent Chair de poule les plus grands succès mettant en vedette Zack Morris (EastEnders), Isa Briones (Star Trek : Picard), Miles McKenna (Partie coupable), Ana Yi Puig (Une fille bavarde) et le prix sera (L’égaliseur). Nicolas Stoller (Les Muppets) et Rob Letterman (Pokémon Détective Pikachu) ont développé la série et sont producteurs exécutifs,

La nouvelle série en 10 parties proposera cinq épisodes dans le cadre de Hulu’s Célébration d’Huluween et « » de Disney+Hallowstream» le 13 octobre avec des sorties hebdomadaires à suivre. De plus, les deux premiers épisodes de la série seront diffusés sur Freeform le même jour, dans le cadre de sa programmation « 31 Nights of Halloween ».

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.