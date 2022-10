Chaînes Disney comme ESPN, FX retiré de Dish, Sling TV

Les chaînes de télévision Disney ont été bloquées sur Dish TV et Sling TV aux États-Unis après que Disney et Dish n’ont pas réussi à conclure un accord pour prolonger leur contrat, qui a expiré à minuit PT vendredi.

Les réseaux Disney concernés incluent Disney Channel, ESPN, FX, National Geographic et Freeform, ainsi que des filiales ABC locales sur huit marchés, a déclaré Dish dans un communiqué. Libération Samedi.

Chaque entreprise a blâmé l’autre pour la panne d’électricité.

Dans son communiqué, Dish a déclaré que Disney s’était “éloigné de la table des négociations et avait refusé de garder sa programmation accessible”, et il a accusé Disney d’exploiter “sa position sur le marché pour augmenter les frais sans tenir compte de l’expérience de visionnage du public”.

Disney par contre a dit dans une déclaration à Variety qu’il avait passé des mois à négocier “de bonne foi” mais que Dish avait “refusé de conclure avec nous un accord équitable et basé sur le marché pour la distribution continue de nos réseaux”. Disney n’a pas immédiatement fourni de déclaration à CNET.

En décembre dernier, Disney et YouTube TV se sont disputés sur les termes du contrat, entraînant une panne de deux jours avant la restauration des chaînes Disney.

Et ce n’est certainement pas la première temps Dish a affronté une entreprise au sujet d’un contrat de transport. Plus récemment, mardi, le Game Show Network a été restauré sur Dish and Sling TV à la suite d’une panne d’électricité de trois semaines.

Il reste à voir combien de temps il faudra à Disney et Dish pour enterrer la hache de guerre.

Pour l’instant, le Suivant Les chaînes Disney ont été désactivées :

ESPN.

ESPN2.

ESPNU.

Nouvelles ESPN.

ESPN Sports.

Chaine Disney.

Disney Jr

Disney XD.

Forme libre.

Télévision bébé.

Effets.

FXX.

FXM.

National géographique.

Nat Géo sauvage.

Nat Géo Mundo.

Réseau ACC.

Réseau SEC.

Réseau Longhorn.

Les stations ABC locales incluent WLS à Chicago ; KFSN à Fresno, Californie ; KTRK à Houston ; KABC à Los Angeles; WABC à New York; WPVI à Philadelphie; WTVD à Raleigh, Caroline du Nord ; et KGO à San Francisco.