Chaînes Disney comme ESPN, FX restaurées sur plat, Sling TV après la panne d’électricité

Les chaînes de télévision Disney ont été bloquées sur Dish TV et Sling TV aux États-Unis après que Disney et Dish n’aient pas réussi à conclure un accord pour prolonger leur contrat, qui a expiré vendredi. Ils ont été restaurés tard dimanche après que les entreprises ont conclu un accord temporaire alors qu’elles travaillaient sur un nouvel accord, a confirmé Disney à CNET par e-mail.

“Nous avons conclu un accord de poignée de main avec DISH/Sling TV, qui reflète correctement la juste valeur marchande et les conditions du contenu inégalé de The Walt Disney Company”, a déclaré un porte-parole de Disney Media and Entertainment Distribution dans un communiqué.

C’était Signalé précédemment par Axios.

Les réseaux Disney concernés comprenaient Disney Channel, ESPN, FX, National Geographic et Freeform, ainsi que des filiales ABC locales sur huit marchés, a déclaré Dish dans un communiqué. Libération Samedi.

Chaque entreprise a blâmé l’autre pour la panne du week-end.

Dans son communiqué, Dish a déclaré que Disney s’était “éloigné de la table des négociations et avait refusé de garder sa programmation accessible”, et il a accusé Disney d’exploiter “sa position sur le marché pour augmenter les frais sans tenir compte de l’expérience de visionnage du public”.

Disney par contre a dit dans une déclaration à Variety qu’il avait passé des mois à négocier “de bonne foi” mais que Dish avait “refusé de conclure avec nous un accord équitable et basé sur le marché pour la distribution continue de nos réseaux”.

Dish n’a pas répondu à une demande de commentaire sur le retour à la table des négociations.

En décembre dernier, Disney et YouTube TV se sont disputés sur les termes du contrat, entraînant une panne de deux jours avant la restauration des chaînes Disney.

Et ce n’est certainement pas la première temps Dish a affronté une entreprise au sujet d’un contrat de transport. Plus récemment, mardi, le Game Show Network a été restauré sur Dish and Sling TV à la suite d’une panne d’électricité de trois semaines.