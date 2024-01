Chaînes de télévision, comment regarder les matchs des séries éliminatoires aujourd’hui

Il y a deux matchs au calendrier des séries éliminatoires de la NFL le samedi 20 janvier.

Les deux impliquent une tête de série n ° 1 des séries éliminatoires de la NFL, qui fera ses débuts en séries éliminatoires après avoir passé des semaines de congé lors de la ronde des Wild Card des séries éliminatoires de la NFL.

Les Texans de Houston affrontent les Ravens de Baltimore lors d’une confrontation en séries éliminatoires de l’AFC lors du premier match de la NFL samedi, les Packers de Green Bay affrontant les 49ers de San Francisco lors du deuxième match du calendrier de la NFL samedi.

Voici ce que vous devez savoir sur la façon de regarder les deux matchs des séries éliminatoires de la NFL samedi, y compris les horaires des deux matchs, les chaînes de télévision pour les matchs, les informations en streaming pour les compétitions éliminatoires de la NFL et les annonceurs pour les confrontations en séries éliminatoires.

Quelles équipes de la NFL jouent samedi ?

Le premier match du calendrier des séries éliminatoires de la NFL samedi opposera les Texans de Houston aux Ravens de Baltimore. Les Texans sont la tête de série n°4 dans la tranche des séries éliminatoires de l’AFC, tandis que les Ravens sont la tête de série n°1. Les Texans viennent de remporter une victoire de 45-14 contre les Browns de Cleveland lors de leur match NFL Wild Card. Les Ravens ont eu un laissez-passer après une fiche de 13-4 en saison régulière. Les Ravens ont battu les Texans lors de la première semaine à Baltimore, 25-9.

Le deuxième match de la NFL samedi opposera les Packers de Green Bay aux 49ers de San Francisco. Les Packers sont la tête de série n°7 de la NFC, tandis que les 49ers sont la tête de série n°1. Les Packers viennent de remporter une victoire surprise de 48-32 contre les Cowboys de Dallas lors de leur match NFL Wild Card. Les 49ers ont eu une semaine de congé après avoir eu le meilleur bilan de la NFC en saison régulière. Ces équipes n’ont pas joué en saison régulière.

À quelles heures ont lieu les matchs de la NFL samedi ?

Le match Texans contre Ravens commence à 14h30 MST (16h30 HNE).

Le match Packers contre 49ers commence à 18 h MST (20 h HNE).

Sur quelles chaînes sont diffusés les matchs du samedi de la NFL ?

Le match des Texans contre les Ravens sera diffusé sur ABC, ESPN et ESPN Deportes.

Le match des Packers contre les 49ers peut être vu sur FOX et FOX Deportes.

Comment puis-je diffuser les matchs de la NFL samedi ?

Texans-Ravens peut être diffusé sur ESPN+ et d’autres services de streaming diffusant ESPN et ABC, y compris FUBO TV (essai gratuit).

Packers-49ers peut être diffusé sur les services de streaming diffusant FOX, notamment FUBO TV (FRee Triaje).

NOTE: Certains jeux de la NFL peuvent être diffusés localement sur FUBO, cliquez ici pour un essai gratuit

Qui sont les annonceurs des matchs de la NFL samedi ?

Joe Buck (play-by-play) et Troy Aikman (analyste) ont l’appel pour le match Ravens-Texans.

Kevin Burkhardt (play-by-play) et Greg Olsen (analyste) seront les annonceurs du match 49ers-Packers.

