Chaînes de football : télévision américaine et diffusion en continu

World Soccer Talk propose les listes les plus précises et les plus complètes de chaînes de football à la télévision et en streaming aux États-Unis.

L’ensemble du concept de « canal » a évolué au fil du temps. Avec des services de streaming tels que ESPN + et Paramount + diffusant exclusivement des jeux, ceux-ci peuvent également être considérés comme des chaînes de football.

Chaînes de football

Voici notre liste des différentes chaînes de football disponibles :

Le football a une histoire assez intéressante à la télévision.

Premièrement, l’histoire de la Premier League à la télévision aux États-Unis est passionnante. Une grande partie de la dette est due à FOX Sports World. En fait, plus tard, il est devenu Fox Soccer Channel avant de passer à FOX Soccer et enfin FOX Sports 1.

Deuxièmement, l’histoire de l’UEFA Champions League à la télévision américaine est également importante. Considérez que le tournoi a été diffusé sur ESPN, FOX Sports, TNT, Univision et CBS au fil des ans. Cela dit, NBC est le seul grand diffuseur à avoir manqué la diffusion de jeux.

Une constante sur les chaînes de football aux États-Unis est le changement. Les droits des médias dans le monde continuent de se déplacer. Cependant, chez World Soccer Talk, nous vous tenons au courant des endroits où trouver des matchs de football à la télévision et en streaming. De plus, nous publions des podcasts, des vidéos et d’autres ressources pour vous aider à trouver des jeux plus facilement. C’est notre mission et notre spécialité depuis 2005, date de notre création.

Les fans de sport aux États-Unis ont plus de choix de chaînes de football que pratiquement partout ailleurs dans le monde. Par exemple, chaque week-end, plus de 120 matchs professionnels sont disponibles via les réseaux de football américains et en streaming. En particulier, de nombreux jeux présentent des stars du football américain qui jouent dans des équipes du monde entier.

Lorsque vous ajoutez des matchs collégiaux et amateurs aux choix disponibles, il y a parfois près de 200 matchs par week-end.