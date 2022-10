Chaînes Cher & Selena – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Nicole Scherzinger sait comment faire une déclaration et c’est exactement ce qu’elle a fait sur Le chanteur masqué. L’homme de 44 ans a canalisé l’un des Cher’s tenues les plus emblématiques lorsqu’elle portait une combinaison rouge moulante et scintillante avec une découpe massive sur le corsage.

Nicole a posté une vidéo d’elle-même caracolant dans sa tenue avec la légende: «Ça donne Cher. Tout nouveau @maskedsingerfox ce soir ! Sa combinaison sans manches en velours rouge était moulante et couverte d’étincelles tandis que l’encolure était un licou entrecroisé. Tout le devant de la pièce a été découpé, révélant ses abdominaux toniques et sa petite taille, tandis que la poitrine a révélé un décolleté ample et un sideboob.

Tout le dos de sa tenue était découpé et elle était accessoirisée avec des escarpins argentés à bout pointu et des boucles d’oreilles en diamant pendantes. Quant à son glam, Nicole avait ses longs cheveux noirs de jais baissés et raides tout en se séparant au milieu, ce qui était aussi un clin d’œil à Cher. Cher portait une combinaison rouge similaire lors d’un concert en 1972. La tenue de Cher comportait le même décolleté et au lieu d’être en velours, il s’agissait de rayures rouges à paillettes. La découpe de Cher était également beaucoup plus grande, mettant tout son ventre en évidence.

A part Cher, on devenait sérieux Séléna vibrations de la tenue de Nicole. En 1995, Selena s’est produite sur scène vêtue d’une combinaison violette scintillante à dos nu avec un décolleté entrecroisé avec une découpe sur le corsage et des ourlets évasés.

Nicole porte toujours des tenues sexy Le chanteur masqué et à part ce look, elle a récemment porté un haut à col roulé bleu à manches longues et à sequins, rentré dans un pantalon assorti. Son pantalon taille haute était ample à l’avant et cintré à sa petite taille. Nicole a accessoirisé son look avec une paire d’escarpins noirs à bout pointu et un glamour magnifique.