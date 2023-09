Chaîne de télévision, heure de début et diffusion en ligne aujourd’hui

Le Coupe Ryder Le coup d’envoi aura lieu vendredi, organisé pour la première fois en Italie, alors que le concours biennal retourne en Europe pour sa 44e édition.

Les États-Unis n’ont pas gagné sur le sol européen depuis 1993, mais lors du dernier tournoi, ils ont remporté une victoire écrasante 19-9 à Whistling Straits pour reconquérir le trophée de l’équipe Europe.

La marge de victoire en 2021 était la plus grande de l’ère moderne de la Ryder Cup, et sept des 12 joueurs ayant remporté une victoire historique reviennent maintenant pour tenter de défendre le trophée pour les États-Unis.

L’équipe européenne de Ryder Cup est dépourvue de noms tels que Lee Westwood, Ian Poulter et Sergio Garcia dans le cadre d’un longue dispute avec le DP World Tour après avoir choisi de rejoindre l’échappée LIV Tour à la place.

Comment puis-je le regarder ?

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder la Ryder Cup en direct sur Sky Sports. Les abonnés peuvent également diffuser l’événement via l’application Sky Go.

La couverture complète est répertoriée ci-dessous :

Premier jour – vendredi 29 septembrer : Sky Sports Golf et Sky Sports Main Event couvrent en direct la session du matin à partir de 6h et la session de l’après-midi à partir de 12h.

Deuxième jour – samedi 30 septembre: Sky Sports Golf et Sky Sports Main Event retransmettent en direct la session du matin à partir de 6h et la session de l’après-midi à partir de 12h.

Dernier jour – dimanche 1er octobre: Sky Sports Golf et Sky Sports Main Event retransmettent en direct la dernière journée à partir de 9h.

Quel est le programme de la Ryder Cup ?

Vendredi 29 septembre : Quatre matchs à quatre le matin, quatre matchs à quatre balles l’après-midi.

Samedi 30 septembre : Quatre matchs à quatre le matin, quatre matchs à quatre balles l’après-midi.

Dimanche 1er octobre : 12 matchs simples tous les 12 avant la remise du trophée à 17h.

Qui sont les capitaines ?

La Ryder Cup 2023 mettra en vedette deux nouveaux capitaines. Les États-Unis seront dirigés par Zach Johnson, double vainqueur majeur et quintuple joueur de l’événement, tandis que Luke Donald dirigera l’Europe – l’Anglais a remplacé Henrik Stenson dans ce rôle après que le joueur suédois ait été déchu du poste de capitaine après son élection. pour rejoindre LIV Golf.

Qui sont les vice-capitaines ?

Europe : Thomas Bjorn, Edoardo Molinari, Nicolas Colsaerts, José Maria Olazabal

États-Unis : Steve Stricker, Davis Love III, Jim Furyk, Fred Couples, Stewart Cink

Les équipes

Europe : Rory McIlroy (Irlande du Nord), John Rahm (Espagne), Victor Hovland (Norvège), Tyrrell Hatton (Angleterre), Robert MacIntyre (Écosse), Matt Fitzpatrick (Angleterre), Tommy Fleetwood (Angleterre), Sepp Straka (Autriche) , Justin Rose (Angleterre), Shane Lowry (Irlande), Nicolai Højgaard (Danemark), Ludvig Åberg (Suède)

États-Unis : Scottie Scheffler, Wyndham Clarke, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Sam Burns, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Jordan Spieth, Justin Thomas

Comment les équipes ont-elles été sélectionnées ?

L’équipe européenne de 12 joueurs a été sélectionnée différemment cette année, Donald s’étant vu offrir six choix de capitaine, trois de plus que son prédécesseur pour Whistling Straits. Les six sélections automatiques comprenaient chacune trois golfeurs issus des listes de points européennes et mondiales.

Les États-Unis, quant à eux, ont conservé le même processus : six qualifiés de la liste de points de la Ryder Cup, puis six joueurs choisis par Johnson.

