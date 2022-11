Chaîne de salades de poulet à Batavia en décembre – Shaw Local

BATAVIA – Une chaîne nationale de restaurants qui vend des salades de poulet ouvrira son premier emplacement dans la région de Chicago à Batavia le mardi 13 décembre.

Chicken Salad Chick est la seule chaîne de restaurants à salade de poulet rapide et décontractée du pays. Il vend plus d’une douzaine de saveurs originales de salades de poulet ainsi que des salades d’accompagnement fraîches, des soupes gastronomiques, des sandwichs signature et des desserts.

Une nouvelle franchise appartenant à Kim et Garrett Seaman de Fox Valley Chick LLC ouvrira ses portes au 220 N. Randall Road. Le restaurant ouvrira dans l’ancien bâtiment Crabby Boil en face de Menards.

L’équipe mari et femme s’est rencontrée lorsqu’ils étaient étudiants à l’Université de l’Illinois et vivent maintenant avec leurs trois jeunes fils à St. Charles. Kim a enseigné la deuxième année à Louise White Elementary à Batavia au cours des deux dernières décennies et est ravie de canaliser sa passion dans cette nouvelle entreprise.

“Garrett et moi aimons faire partie de cette communauté soudée de Batavia, et quand nous avons découvert la culture Chicken Salad Chick et l’atmosphère familiale, nous savions que ce serait un bon choix”, a-t-elle déclaré.

Chicken Salad Chick est basé à Atlanta et compte plus de 220 restaurants dans 17 États. Ce sera la quatrième franchise dans l’Illinois, avec d’autres à East Peoria et dans la région de St. Louis.

https://www.dailyherald.com/business/20221129/chicken-salad-chain-coming-to-batavia