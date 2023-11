Chaîne Clemson-Georgia Tech, heure, programme télé, informations en streaming Semaine 11

Dabo Swinney et Clemson Football viennent de remporter leur plus grande victoire de la saison après avoir battu Notre-Dame samedi dernier. Les Tigers (5-4, 2-4 ACC) reviennent désormais en conférence pour affronter Georgia Tech (5-4, 4-2), qui n’a plus gagné dans la série depuis 2014.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le jeu, y compris l’heure de début, la date, les informations sur la télévision et le streaming, et bien plus encore :

Plus:Regardez Clemson contre Georgia Tech en direct sur Fubo, qui propose un essai gratuit

Sur quelle chaîne Clemson contre Georgia Tech est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne TV: abc

abc Streaming: Application ESPN ; Fubo (essai gratuit)

Clemson contre Georgia Tech a lieu à Clemson, en Caroline du Sud, au Memorial Stadium. Le jeu peut être regardé sur ABC et diffusé en streaming sur Fuboqui propose un essai gratuit.

Heure de début de Clemson contre Georgia Tech

Date: Samedi 11 novembre

Samedi 11 novembre Temps: midi HE

Les Tigres et les Yellow Jackets débuteront samedi à 12 h HE lors de la 11e semaine de football universitaire.

Cotes de paris Clemson contre Georgia Tech

Chances gracieuseté de BETMGM dès le jeudi 9 novembre.

Propagé: Clemson (-14,5)

Clemson (-14,5) Plus/moins : 55,5 points

55,5 points Ligne d’argent: Clemson -650, Géorgie Tech +450

LECTURE OBLIGATOIRE :Clemson football vs Georgia Tech : prédiction de score, rapport de dépistage pour le match de la semaine 11 de l’ACC

Clemson calendrier 2023

Date Adversaire Lundi 4 septembre Duc 28, Clemson 7* Samedi 9 septembre Clemson 66Charleston Sud 17 Samedi 16 septembre Clemson 48FAU14 Samedi 23 septembre État de Floride 31, Clemson 24* Samedi 30 septembre Clemson 31Syracuse 14* Samedi 7 octobre Clemson 17Wake Forêt 12* Samedi 14 octobre AU REVOIR Samedi 21 octobre Miami 28, Clemson 20* (2 prolongations) Samedi 28 octobre État NC 24, Clemson 17* Samedi 4 novembre Clemson 31Notre-Dame 23* Samedi 11 novembre contre Georgia Tech* Samedi 18 novembre contre Caroline du Nord* Samedi 25 novembre en Caroline du Sud *JEU SEC

Georgia Tech calendrier 2023

Date Adversaire Vendredi 1er septembre Louisville 39, Géorgie Tech 34* Samedi 9 septembre Géorgie Tech 48État de Caroline du Sud 13 Samedi 16 septembre Ole Miss 48, Géorgie Tech 23 Samedi 23 septembre Géorgie Tech 30Forêt de Wake 16* Samedi 30 septembre Bowling Green 38, Géorgie Tech 27 Samedi 7 octobre Géorgie Tech 23Miami 20* Samedi 21 octobre Collège de Boston 38, Géorgie Tech 23* Samedi 28 octobre Géorgie Tech 46Caroline du Nord 42* Samedi 4 novembre Géorgie Tech 45Virginie 17* Samedi 11 novembre à Clemson* Samedi 18 novembre contre Syracuse* Samedi 25 novembre contre la Géorgie *Jeu ACC

Nous recommandons occasionnellement des produits et services intéressants. Si vous effectuez un achat en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons percevoir des frais d’affiliation. Les salles de rédaction du réseau USA TODAY fonctionnent de manière indépendante, ce qui n’influence pas notre couverture.