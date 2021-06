Chahatt Khanna sur la querelle Nisha Rawal-Karan Mehra

L’acteur Chahatt Khanna a réagi à la querelle en cours entre la star de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » Karan Mehra et sa femme Nisha Rawal. Elle pense qu’il n’est pas respectable de laver son linge sale en public.

Dans une interview avec Zoom, Chahatt Khanna a déclaré: « J’étais abasourdi et (cela) m’a ramené dans le temps. Je me suis caché. Cela m’a beaucoup affecté. Personnellement, je pense que vous ne devriez pas laver votre linge sale en public. Cela n’est pas respectable. Je ne le soutiens pas. Ils ne devraient pas parler dans les médias et (cela) n’a aucun sens. Je ne suis personne pour le dire. Sortir en public et parler de ses affaires n’est pas cool. »

Des célébrités comme Kavita Kaushik et Rohan Mehra se sont également manifestées et ont parlé de la question. « Media aur public majje legi aur apni akal ke hisaab se opinion degi, apni pareshaani aur ladaai police aur court mei kar ke samaadhan nikaalo, entertainment mat bano vo bhi free mei », a déclaré Kavita Kaushik sur son compte Twitter. Alors que Rohan Mehra a déclaré qu’il n’avait jamais vu Karan Mehra perdre son sang-froid auparavant.

Karan Mehra a été arrêté le 1er juin après que sa femme Nisha Rawal a déposé une plainte contre lui pour violence domestique. Il a ensuite été libéré sous caution.

Dans une interview avec Hindustan Times, Karan a déclaré que Nisha avait fait irruption dans sa chambre la nuit et avait commencé à l’abuser. Elle s’est cogné la tête contre le mur, il l’a réclamé et l’a accusé de lui avoir fait du mal.

Plus tard, Nisha Rawal a tenu une conférence de presse où elle a accepté qu’elle était bipolaire mais a nié toutes les autres allégations faites par Karan. Elle a déclaré qu’elle avait été constamment maltraitée et que Karan avait une liaison extraconjugale.