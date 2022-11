Chahatt Khanna réagit à Chetan Bhagat qualifiant Urfi Javed de distraction pour les jeunes : je suis heureux que les gens aient commencé à s’y opposer

Chahatt Khanna est l’une des rares célébrités à avoir publiquement dénoncé les sorties de mode bizarres et risquées d’Urfi Javed. Bien qu’elle soit également en désaccord avec Urfi depuis un certain temps, Chahatt a maintenant partagé sa réaction sur la guerre des mots de Chetan Bhagat et Urfi. L’actrice a déclaré qu’elle était heureuse que les gens aient enfin commencé à s’y opposer, tout en faisant référence à Chetan qualifiant Urfi de distraction pour les jeunes.

Dans sa récente interaction avec Instant Bollywood, Chahatt a abordé ce que Chetan avait dit à propos d’Urfi lors d’un récent festival de littérature. Elle a dit qu’elle était heureuse de voir que quelqu’un a appelé Urfi pour sa mode risquée en la traitant de distraction. Elle a également ajouté que Chetan avait abordé la question d’une manière très douce et respectueuse depuis qu’Urfi avait exagéré les choses à un niveau différent. Elle a également ajouté que Chetan appelant Urfi une distraction est un compliment pour elle en quelque sorte et elle n’a rien trouvé de mal dans la déclaration de l’auteur.

“Chetan Bhagat est une personne très connue et respectée. Je suis heureux que les gens aient commencé à en parler et à s’y opposer. Je ne sais vraiment pas mais je n’avais lu qu’une seule ligne qu’elle (Urfi) est une distraction pour les jeunes. Cela a été dit en utilisant de très bons choix de mots et elle a fait des choses beaucoup plus importantes que ce qui a été dit. D’une certaine manière, elle a été complimentée d’une manière très douce puisque les filles veulent être des distractions. Et je ne le fais pas pense que quelque chose de mal a été dit à ce sujet », a déclaré Chahatt.

Pendant ce temps, Urfi a pris très personnellement le commentaire de Chetan sur sa mode. Elle l’a récemment poursuivi, toutes armes à feu, l’a traité de pervers et a même partagé une série de ses conversations qui étaient devenues virales il y a quelques années lors de la campagne #MeToo. Elle a ajouté que les hommes comme Bhagat ne blâment que les femmes et a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de l’entraîner dans la conversation et de faire des commentaires sur le type de vêtements qu’elle choisit de porter.

Plus tard, Chetan s’est défendu et a déclaré qu’il était inutilement interrogé pour ce qu’il n’avait pas dit. Il a également nié les chats viraux de WhatsApp et a également précisé qu’il n’avait critiqué personne dans sa déclaration. Il a dit que ses propos avaient été sortis de leur contexte et exagérés.