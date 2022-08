Chahatt Khanna explique pourquoi elle a fait honte à la tenue d’Urfi Javed et l’a attaquée; “Cela devenait vraiment difficile à tolérer”

Chahatt Khanna a récemment fait honte à Urfi Javed de porter des tenues bizarres chaque fois qu’elle sortait en ville. Urfi Javed se fait souvent troller pour ce qu’elle fait, mais la fille ne le dit jamais. Et elle a même critiqué Chahatt Khanna pour lui avoir fait honte et est devenue extrêmement méchante avec ses commentaires à son égard. Lors de la dernière interview avec ETimes, Chahatt Khanna explique enfin pourquoi elle a fait honte à Urfi et quel était le besoin de la même chose. Car beaucoup estiment que l’actrice de télévision a invité une polémique inutile pour elle. S’adressant à ETimes, Khanna a déclaré: ” Rien ne s’est passé, juste qu’il devenait difficile de tolérer que ces absurdités se produisent pendant des mois sur les réseaux sociaux. J’en ai donc finalement parlé, et elle a répondu à son niveau de classe. “

Ce que Chahatt Khanna a dit à propos d’Urfi Javed

L’actrice de Bade Achche Lagte Ho s’est inspirée de ses stories Instagram et a écrit : « Qui porte ça ? Et dans la rue ? Publicité et médias bon marché, cette émission bon marché que vous allez promouvoir auprès de notre génération. N’importe qui paierait pour être repéré et ferait n’importe quoi ou même rester nu et vous porterez ? C’est odieusement triste !! Que Dieu vous bénisse avec un peu de sagesse.

Urfi Javed est devenue méchante avec ses commentaires et a critiqué Chahatt Khanna pour lui avoir fait honte

Urfi, qui est actuellement hospitalisée en raison de problèmes de santé, s’en est pris à l’actrice de télévision pour l’avoir fait honte et a même reproché à Ranveer Singh d’être nue et pourquoi elle n’a aucune opinion sur l’acteur de Bollywood, ” Au moins, je n’achète pas Aussi, si vous pouviez faire vos devoirs, j’étais là pour une interview, j’étais habillé pour une interview qui ne vous regarde pas, vous êtes juste jaloux que même après avoir payé les paps, ils ne vous couvrent pas. @chahattkhanna aussi tout ce que quelqu’un fait sur cette terre ne vous regarde pas, pourquoi n’avez-vous pas téléchargé cette histoire pour Ranveer Singh? Montre votre hypocrisie. Tu vois, je ne t’ai pas jugé pour tes DEUX divorces, sortir avec des hommes plus jeunes alors pourquoi me juger?” .

Urfi ne s’est pas arrêtée là, elle a même fait honte à Chahatt et a appelé sa tante pour être trop critique. Plus tôt, la créatrice d’as Farah Ali Khan a été la plus durement touchée pour avoir commenté la tenue d’Urfi. Javed a également verrouillé les cornes avec Kashmeera Shah et Rahul Vaidya sur le même sujet.