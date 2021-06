L’actrice Chahatt Khanna a été mêlée à une brutale bataille de divorce avec son ex-mari Farhan Mirza à cause d’abus mentaux et sexuels. La laissant mère célibataire de deux filles, Zohar et Amaira, elle a essayé de les élever avec très peu de soutien.

Chahatt a récemment consulté son compte Twitter et a exprimé son opinion sur la façon dont la maternité est mal comprise.

Elle a tweeté : » La maternité est mal comprise. Je suis une mère célibataire et j’élève deux enfants avec peu d’aide et même peu d’argent, ils me jugent que je ne serai peut-être plus le même calibre qu’autrefois, mais la maternité vous permet d’être 2x et parfois plus de ce que vous pouvez être. ..’

Elle a poursuivi dans un autre tweet, « parce que vous travaillez pour vos enfants et leur avenir ». Les offres de travail ont séché mais je ne suis pas une personne de moindre importance ou un acteur. Je suis plus fort, plus en forme et meilleur dans chaque aspect. L’amener sur’.

Dans une vieille interview avec Hindustan Times, a déclaré Chahatt, je pensais également à partager sur les réseaux sociaux que je suis de retour, à la recherche d’un travail d’acteur. Maintenant, les gens pensent qu’elle a beaucoup d’argent et qu’elle n’a pas besoin de travail. Ou ils pensent qu’elle est occupée avec ses enfants. Donc, il y a toute cette perception que les gens ont de moi, ce qui n’est pas vrai.

Elle mentionne également qu’il est important pour elle d’être là pour ses filles et de passer autant de temps avec elles. , Chahatt a déclaré: «Je donnais beaucoup de temps à mes enfants et à mon entreprise et les deux ou trois premières années sont très cruciales. Je voulais donner à ma marque à ce moment-là et je n’avais pas beaucoup de temps pour jouer. Mais maintenant, je suis entrée dans la troisième année de ma marque et mes enfants ont commencé à aller à l’école… maintenant j’ai amplement le temps de recommencer à jouer », avait-elle déclaré.

Sur le plan du travail, Chahatt a été vue pour la dernière fois dans le clip de Mika Singh, » Quarantine Love » et a également travaillé sur l’expansion de sa marque de vêtements » Ammarzo « .