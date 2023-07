Chahal ou Kuldeep ? Une ex-star indienne choisit un spinner de premier choix pour la Coupe du monde

La Coupe du monde ICC 2023 est dans moins de 100 jours, mais des questions subsistent sur l’attaque tournoyante de l’Inde avant la compétition. Alors que Ravindra Jadeja est considérée comme une option polyvalente précieuse, Ravichandran Ashwin est un nom qui a fait le tour. Les deux autres grandes options pour l’Inde sont Kuldeep Yadav et Yuzvendra Chahal – deux quilleurs qui ont excellé dans le cricket à balles blanches. L’ancien batteur de l’équipe indienne de cricket Sanjay Manjrekar a été interrogé sur son choix pour l’attaque par rotation et il a précisé qu’il est très peu probable que Chahal et Kuldeep jouent ensemble.

« Je ne pense pas (jouer deux spinners poignet). Très rarement, cela peut arriver en fonction de l’opposition. S’il y a une réelle faiblesse dans l’opposition pour jouer au tour du poignet, alors vous avez Kuldeep Yadav et Chahal qui jouent tous les deux dans le XI », a déclaré Manjrekar dans une interaction avec ESPNCricinfo.

« Je vois Chahal faire partie de l’équipe, mais je préfère Kuldeep Yadav en ce qui concerne la rotation du poignet en tant que spinner dans le cricket à 50 ans. Je deviens un peu technique ici. Vous avez besoin d’un spinner qui peut obtenir des guichets de frappeurs pendant qu’ils poussent, ne frappent pas les gros bonnets », a-t-il ajouté.

Manjrekar a également déclaré que bien qu’il pense que Chahal sera préféré pour la Coupe du monde, il choisira personnellement Kuldeep pour le format 50 overs.

« Dans le cricket T20, c’est quelque chose que vous voyez très souvent. C’est ainsi que les spinners obtiennent des guichets. Dans le cricket à 50 ans, c’est un jeu où vous poussez plus que vous ne travaillez réellement. Donc, un spinner capable d’obtenir ces guichets est Kuldeep Yadav. Alors il est en quelque sorte mon premier choix dans le onze de jeu, puis j’examinerai d’autres options », a-t-il expliqué lors de l’interaction.