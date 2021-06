Chagrinée et inconsolable, Mandira Bedi se dirige vers les derniers sacrements

Le mari de l’actrice Mandira Bedi, le cinéaste Raj Kaushal, est décédé mercredi matin. Kaushal aurait succombé à une crise cardiaque. Il laisse dans le deuil sa femme et ses enfants Veer et Tara.

Mercredi, plusieurs amis et collègues de l’industrie se sont rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer sa disparition. Et maintenant, les photos de ses derniers sacrements ont envoyé les internautes dans un choc et un deuil complets.

Une Mandira Bedi accablée de chagrin et inconsolable se dirige vers le dernier rite de son mari alors que des amis lui apportent un soutien émotionnel. Les funérailles de Kaushal à Bandra mercredi matin ont réuni ses amis de l’industrie, notamment Huma Qureshi, Apurva Agnihotri, Samir Soni, Ronit Roy, Gul Panag et Ashish Chaudhary, entre autres.

(Crédit photo : Viral Bhayani)

Raj Kaushal et Mandira Bedi se sont mariés le 14 février 1999. Le couple a un fils nommé Vir, né en 2011 et en octobre 2020, ils ont adopté une fille de 4 ans, la nommant Tara Bedi Kaushal.

Raj était le producteur de films tels que ‘Pyaar Mein Kabhi Kabhi’ (1999), ‘Shaadi Ka Laddoo’ (2004), ‘My Brother… Nikhil’ (2005). Il a réalisé quelques films dont « Pyaar Mein Kabhi Kabhi », « Shaadi Ka Laddoo » et « Anthony Kaun Hai ».