Chagrin et colère en Russie face aux soldats tués par la frappe ukrainienne

63 militaires russes ont été tués lors d’un déploiement temporaire.

Les soldats ont été tués lors d’une frappe de l’Ukraine le soir du Nouvel An.

Les personnes en deuil russes ont exprimé leur chagrin et leur colère lors d’une rare commémoration publique.

Les personnes en deuil ont exprimé leur chagrin et leur colère mardi lors d’une rare commémoration publique en Russie pour les dizaines de soldats tués par une frappe ukrainienne le soir du Nouvel An.

Dans un rare aveu, la Russie a déclaré lundi que 63 militaires avaient été tués lorsqu’un point de déploiement temporaire avait été frappé à Makiivka, dans une partie de l’est de l’Ukraine détenue par des séparatistes pro-Moscou depuis 2014.

L’Ukraine a assumé la responsabilité de la grève et affirme que le bilan est beaucoup plus élevé.

Quelque 200 personnes ont déposé des roses et des couronnes sur une place centrale de la ville de Samara – d’où venaient certains militaires – pendant qu’un prêtre orthodoxe récitait une prière.

Les soldats ont également tiré une salve d’armes à feu lors de la commémoration, où certaines des personnes en deuil ont pu être vues tenant des drapeaux pour le parti Russie unie du président Vladimir Poutine.

“C’est très dur, c’est effrayant. Mais nous ne pouvons pas être brisés. Le chagrin unit”, a déclaré lors de la cérémonie Ekaterina Kolotovkina, chef d’un groupe d’épouses de militaires.

Les médias locaux ont rapporté des rassemblements similaires dans d’autres parties de la région de Samara.

“Criminellement naïf”

Les décès ont immédiatement suscité de vives critiques en ligne en Russie à l’encontre du commandement supérieur de l’armée, y compris de la part de commentateurs nationalistes favorables à l’intervention militaire russe.

Les correspondants militaires russes, qui ont gagné en influence ces derniers mois, ont déclaré que des centaines de personnes auraient pu être tuées et ont accusé les hauts commandants russes de ne pas apprendre des erreurs du passé.

L’indignation a été amplifiée par des informations selon lesquelles de nombreuses victimes étaient des réservistes récemment mobilisés dans l’armée.

Il a également été signalé que les militaires étaient cantonnés à côté d’un dépôt de munitions qui a explosé lors de la frappe et que certains avaient pu utiliser leurs téléphones portables russes, révélant leur position aux forces ukrainiennes.

“Quelles conclusions en tirerons-nous ? Qui sera puni ?” Mikhail Matveyev, membre du parlement russe représentant Samara, a écrit sur les réseaux sociaux.

Le compte Telegram Rybar, qui compte environ un million d’abonnés, a déclaré qu’il était “criminellement naïf” pour l’armée de stocker des munitions à côté des dortoirs.

Poutine n’a pas encore réagi à la grève de Makiivka, qui survient pendant une période de vacances précédant le Noël orthodoxe que de nombreux Russes passent avec leur famille.

Appel à la vengeance

Lors du rassemblement de Samara, Kolotovkina, l’épouse d’un général, a déclaré qu’elle avait demandé à son mari de “venger” les victimes.

“Nous écraserons l’ennemi ensemble. Nous n’avons pas le choix”, a-t-elle déclaré aux personnes en deuil.

Le ministère de la Défense a déclaré que la frappe avait été menée par des systèmes de roquettes Himars fournis à l’Ukraine par les États-Unis.

Ces systèmes ont permis aux forces ukrainiennes de frapper beaucoup plus profondément dans le territoire sous contrôle russe et ont été crédités d’une série de renversements du champ de bataille pour la Russie ces derniers mois.

L’Ukraine a quant à elle déclaré avoir fait face à des vagues d’attaques de drones et de missiles russes depuis le réveillon du Nouvel An, ciblant principalement l’énergie et d’autres infrastructures critiques.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que l’armée avait abattu 80 drones de fabrication iranienne dimanche et lundi.

Mais les combats les plus durs se déroulent autour de la ville de Bakhmut dans l’est de l’Ukraine – un endroit sans grande importance stratégique que les forces russes dirigées par le groupe de mercenaires Wagner tentent de capturer depuis des mois.

Le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin, un homme d’affaires proche de Poutine, a admis dans une interview que les combats étaient durs et a affirmé que les forces ukrainiennes avaient transformé “chaque maison en forteresse”.

Prigozhin a déclaré mardi à l’agence de presse russe Ria-Novosti dans l’interview que ses hommes se battaient parfois “plusieurs semaines pour une seule maison”.