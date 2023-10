Chagrin et colère dans le sud d’Israël alors que la lutte contre les militants se poursuit

BE’ERI, Israël — Des colonnes de chars et d’artillerie ont dévalé dimanche les autoroutes du sud d’Israël, passant devant des cadavres et des débris carbonisés de véhicules incendiés. Dans les champs et les vergers poussiéreux, d’autres forces se sont déployées à la recherche de militants à pied.

Près de deux jours après que les militants palestiniens ont envahi les communautés du sud d’Israël, les habitants d’ici et les troupes déployées pour les protéger restent à bout de nerfs. Les affrontements entre militants et forces israéliennes se sont poursuivis dans la nuit de dimanche, alors même que les autorités cherchaient à rassurer le public sur le fait que le pire du danger était passé. Avec plus de 700 morts confirmés, Israël est une nation sous le choc, alors même qu’il rassemble ses forces le long de la frontière avec Gaza et se prépare à la guerre.