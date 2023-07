Chagrin d’amour en quart de finale pour les équipes de la région de Joliet – Shaw Local

La région de Joliet est fière de son football au secondaire.

Chaque année, notre région place une douzaine d’équipes dans les séries éliminatoires, plus ou moins une ou deux, et la plupart des années un, deux ou même trois gagnent leur chemin vers des matchs pour le titre.

Bien sûr, il y a de rares occasions où les finales d’État se joueront le week-end de Thanksgiving sans représentation régionale. C’est une de ces années parce que notre région est allée 0-5 en quarts de finale.

Appelez ça le samedi noir.

Aller de 0 à 5 ne sonne pas bien, et ce n’est pas le cas. Mais ce qui est remarquable, c’est à quel point c’était proche de 4-1 ou même 5-0 – contre une concurrence de qualité.

Vous ne pouvez pas être partout à la fois, et je me suis rendu à Edwardsville pour le match de classe 7A de Lincoln-Way East. J’ai compris le chagrin d’amour des Griffins.

Edwardsville (12-0) était aux commandes tôt et menait Est 13-0 à la mi-temps. Cependant, les Griffins (9-3), qui ont terminé deuxièmes en 7A la saison dernière, ont joué une deuxième mi-temps exceptionnelle et ont pris une avance de 14-13 avec 2:04 à faire sur un touché de 97 verges, culminant avec le 1 verge de Brian Casey. course et le coup de pied de conversion d’Anthony Sciarini.

Parfois, cependant, vous devez créditer l’adversaire. L’entraîneur de l’Est, Rob Zvonar, l’a fait, affirmant qu’Edwardsville, sous la direction de l’entraîneur Matt Martin, devrait faire partie des meilleures équipes de l’État. Les Tigers ont parcouru 66 verges pour marquer le touché décisif à moins d’une minute de la fin.

Le centre des Griffins Nick Allegretti, qui se dirige vers l’Illinois, a accepté de parler par la suite.

« C’est bouleversant », a-t-il dit. « Nous n’avons pas atteint nos objectifs et nos rêves, mais j’aime mes frères, mes meilleurs amis. Ils se sont battus jusqu’au bout.

« Nous nous sommes rapprochés en deuxième mi-temps. A la mi-temps, nous avons réfléchi à ce que cela signifiait pour nous, et cela a changé les choses. Jusqu’à ce dernier trajet, nous l’avions.

Allegretti s’est effondré sur ses hanches et s’est effondré, trop larmoyant pour continuer.

« Beaucoup de gens pensaient qu’ils avaient la motivation, la raison, de dire que nous ne ferions pas une course comme nous l’avons fait l’an dernier », a déclaré le receveur éloigné Austin Winkler. « Je suis vraiment fier de cette équipe, de ce que nos gars ont fait. »

Zvonar a noté: «Nos seniors ont joué 26 matchs au cours des deux dernières années. Ils n’auraient pu en jouer que quelques-uns de plus. Je ne peux pas en dire assez sur eux, à quel point je suis fier d’eux.

Joliet Catholic (10-2) et Lincoln-Way West (11-1) ont vécu des expériences similaires. Les Hilltoppers sont tombés 22-21 face au quadruple champion d’État en titre Montini (12-0), compliments d’un touché sur une passe déviée et d’une conversion de 2 points au quatrième quart. West a mené Sycamore 14-7 au quatrième quart, mais les Spartans (12-0) ont marqué deux fois pour gagner 21-14.

« C’était un match amusant », a déclaré l’ailier catholique de Joliet, Mike Ivlow, à propos de la guerre à Montini. «Même à l’entrée du bus, j’ai dit aux gars, quoi qu’il arrive, vous vous souviendrez de ce match pour toujours. Ça ne grossit pas.

« Nous ne nous attendions pas à ce résultat, mais si cela avait été le match pour le titre d’État, je pense que cela aurait été l’un des meilleurs de tous les temps. Je suis d’enracinement pour Montini pour tout gagner maintenant. Ce sont des enfants de classe. Ils méritaient de gagner. »

Providence (7-5) a subi un sort similaire en 6A. East St. Louis (9-3) a effacé un déficit de 26-19 avec un touché et une conversion de 2 points avec une minute à jouer pour gagner 27-26.

Seneca (9-3) a fait peur à Aurora Christian (9-3) dans leur quart de finale 3A avant de tomber 36-27.

C’était un samedi noir, mais ces cinq briseurs de cœur n’en font pas une mauvaise année pour notre région.