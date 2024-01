Chaffee BoCC approuve un contrat pluriannuel d’événements spéciaux pour Bonfire Entertainment – par Jan Wondra

Quelle différence quelques années peuvent faire.

Alors que presque toute mention de concerts à The Meadows à Buena Vista a suscité à un moment donné d’intenses commentaires du public et de vives objections, la demande de permis pluriannuel pour Bonfire Entertainment n’a pas simplement été traitée sans objection lors du Chaffee Board of County de cette semaine. Session des commissaires (BoCC) cette semaine. Il a été applaudi lors du vote unanime d’approbation de la BoCC.

L’approbation du permis de cinq ans permettra à Bonfire Entertainment, dirigé par Scotty Stoughton et basé à Steamboat Springs, de présenter le concert Billy Strings Bluegrass chaque automne de 2024 à 2029.

“La résolution proposée est mise à jour et le changement le plus important concerne la discussion concernant l’examen annuel, la participation et une journée supplémentaire de musique proposée dans la candidature”, a déclaré le directeur du développement, Miles Cottom. “La zone qui dit ‘ne doit pas dépasser 8 500 participants par an’ est là et le conseil d’administration pourrait augmenter le plafond jusqu’aux nombres demandés par le demandeur.”

Traduit, cela signifie que lors d’un examen annuel du permis avant le 31 décembre de chaque année, le demandeur pourrait demander un ajustement de l’augmentation annuelle autorisée de la taille de l’audience de 8 500 à 9 000, à 9 500, etc.

Cottom a ajouté que le permis comprendrait une liste de tout ce qui est considéré comme un changement substantiel, « comme un changement de date important – qui nécessiterait un nouveau permis pour un événement spécial ».

Cottom a déclaré qu’un autre ajustement à la demande de permis était l’ajout d’une journée supplémentaire à l’événement. «Nous l’avons structuré comme le premier jour auquel ils peuvent participer, les jours deux et trois sont consacrés à la musique et à toutes les activités du festival, et le quatrième jour est la conclusion. Toute augmentation du son amplifié nécessiterait l’approbation du conseil d’administration lors de l’examen annuel. [the December prior].»

« Je pense que vous avez fait un excellent travail pour capturer notre discussion (la semaine dernière) », a déclaré le commissaire Greg Felt. « Nous avons l’examen annuel, mais s’agit-il d’une audience publique ? Y a-t-il une étape entre un examen annuel et la soumission d’un nouveau permis ?

Il n’y a eu aucun commentaire public contre la demande de permis pluriannuel et des applaudissements ont eu lieu après que le commissaire Keith Baker a présenté la motion, appuyée par Felt et les trois commissaires ont donné leur approbation unanime.

Le soutien de la communauté pour cet événement particulier dans ce lieu s’est accru au cours des dernières années, alors que Stoughton et son équipe ont soigneusement travaillé pour affiner l’exécution du festival de musique.

L’année dernière, on a demandé à Stoughton pourquoi il n’avait pas demandé de permis pluriannuel après que le comté de Chaffee ait ajusté son permis pour événements spéciaux pour inclure une option pluriannuelle. “Je veux que tout soit parfait”, a répondu Stoughton. « Nous sommes encore en train d’affiner le fonctionnement de ce festival dans ce lieu. Il faut que ce soit le meilleur possible.

Au cours des commentaires publics de la réunion, le résident Jerry White a soulevé la question de savoir si un avis d’activité avait été déposé ou non pour le projet géothermique du mont Princeton, et la BoCC a déclaré qu’à sa connaissance, elle ne l’avait pas fait et elle ne savait pas non plus où un tel avis avait été déposé. un avis d’activité doit être déposé.

White a noté que les articles de l’État sur l’activité géothermique exigeaient que cela soit déposé et a déclaré à son avis que les règles n’autoriseraient pas l’exploration sur les terres à côté du mont. Princeton. Mais la question est de savoir comment définir le terme « réalisateur »

« Quand vous parlez de « directeur », s’agit-il du directeur d’État du groupe énergétique national ? demanda Felt.

White a répondu : « C’est mal écrit – ce n’est pas spécifié, mais dans les 1041 règlements, on pourrait faire l’hypothèse. »

“Lorsque nous avons rédigé nos règles 1041, il n’existait aucune règle d’État”, a déclaré le procureur du comté, Daniel Tom. “Nous avons donc créé le 1041.”

La BoCC a convenu que le chapitre sur les règles 1041, selon Wood, « doit probablement être nettoyé ».

Approbation du format de l’accord de partenariat Commonground

Dans le cadre des points réguliers de son ordre du jour, la BoCC a ensuite désigné Wood, qui vient d’assumer le rôle de président de la BoCC, comme mandataire pour les sessions et l’action de Colorado Counties Inc..

Dirigés par Michael Hannigan, membre du comité Commonground, ils ont examiné la présentation de Commonground concernant le développement d’un nouveau cadre de partenariat.

« Nous utilisons des subventions et des partenariats pour faire avancer des projets importants », a expliqué Hannigan. «Nous avons créé un projet de document de partenariat.» Il a ajouté que la liste des projets Commonground s’est allongée, y compris tout, depuis le Conservation Connection pour garder l’eau dans la vallée et maintenir les travailleurs agricoles au travail, jusqu’aux rangers Chaffee Rec et Rec Adopters. “Ça a vraiment décollé”, a-t-il ajouté.

Mais, a expliqué Hannigan, pour les projets futurs qui doivent être financés davantage, Commonground a besoin d’une approche plus systématisée.

« Chaffee Chips, le projet de clôture virtuelle et les toilettes portables, le comité a voté à l’unanimité pour vous l’envoyer… afin de considérer le plus grand impact sur l’avenir du comté de Chaffee. Le comté de Chaffee a accordé 7,6 millions de dollars à la communauté, auxquels s’ajoutent près de 21 millions de dollars de l’extérieur. Nous pensons que le projet de partenariat est la prochaine phase. Il a ajouté : « Les critères pour devenir partenaire sont assez stricts. »

“Le programme de partenariats donnera un sentiment accru d’engagement envers des entités comme le district de protection contre les incendies ou la forêt domaniale”, a déclaré Felt. “Cela rend notre travail plus efficace.”

“Le cadre semble bon”, a ajouté Tom. « Une fois que les gens commencent à voir le récapitulatif du partenariat – ce que nous recherchons avec chaque organisation… J’ai déjà été contacté par plusieurs pays différents, [Clear Creek, Summit, and La Plata] sur ce que nous faisons et comment nous y sommes arrivés.

La BoCC a décidé à l’unanimité d’approuver le cadre de partenariat Commonground.