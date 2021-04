De nombreux téléspectateurs ont été consternés dimanche soir lorsque Chadwick Boseman n’a pas reçu un Oscar à titre posthume.

Généralement, la cérémonie se termine par l’annonce de la meilleure image, mais cette année, le prix du meilleur acteur a été déplacé à la fin. La restructuration semblait indiquer que Boseman, qui avait remporté un Golden Globe, un Screen Actors Guild Award et un Critics Choice Award pour sa performance en tant que Levee dans «Ma Rainey’s Black Bottom», avait également remporté un Oscar.

Surprenant beaucoup, la star de « Black Panther », décédée en août à 43 ans après une bataille non révélée contre le cancer du côlon, a perdu contre Anthony Hopkins pour son rôle dans « The Father ».

Utilisateur @blockbustedpod décrit la fin comme «Énergie chaotique MAXIMALE».

«Chaque indication donnait l’impression de se déplacer dans les catégories pour que Chadwick Boseman remporte le prix du meilleur acteur à la toute fin du spectacle. Et puis Anthony Hopkins gagne, ne prononce pas de discours et ils obtiennent des crédits », ont-ils tweeté.

Le comédien @CyrusMMcQueen ne pouvait pas non plus croire au résultat, tweeter: « Un homme mourant donne la performance de sa vie … La dernière performance de sa vie … Laisse tout là-haut … et tu ne lui donnes pas le trophée?! »

L’écrivain Keah Brown a dit Boseman «ne mérite pas l’appât et l’interrupteur que c’était. Sa mémoire sera malgré tout honorée.

Matthew Levy a publié que la fin a canalisé la confusion chaotique de l’enveloppe des Oscars de 2017: « Chadwick Boseman ne remportant pas l’Oscar doit être un scénario de mélange ‘Moonlight’. »

Joy Reid de MSNBC a écrit les Oscars ont eu une « fin de style Game of Thrones. » Elle a ajouté: « Andra Day et Chadwick Boseman ont été volés … #Oscars. »

Le maire de Kansas City, Quinton Lucas, n’était pas d’accord avec la décision. « Respect à Anthony Hopkins, mais l’Académie a senti, » il a tweeté. « Chadwick Boseman en tant que Levee Green restera dans les mémoires dans le futur. »

C’était passionnant de voir la diversité des lauréats des Oscars de cette année.La finale l’a ruiné.

Certains ont également contesté l’ordre du spectacle. Mike Ryan, un écrivain de divertissement senior pour Uproxx a également partagé sa frustration. «Ouais, le ‘mettons le meilleur acteur en dernier, donc, évidemment, nous pouvons célébrer la vie de Chadwick Boseman’ vraiment retourné contre lui. Toujours impressionné, il a ajouté: « Ouais, c’était terrible. »

Critique de cinéma Dan Murrell a appelé le nouveau show commande une « très mauvaise idée ». Murrell a déclaré que cela «éclipse le fait qu’Anthony Hopkins et Chadwick Boseman étaient brillants et que l’un d’eux devait gagner. Les projecteurs sont désormais braqués uniquement sur les producteurs. Grosse erreur. Depuis In Memoriam, ce spectacle a été un désastre.

Hopkins n’a pas assisté à la cérémonie ni prononcé de discours, ajoutant à la brutalité de la fin de l’émission. Pour Max Weiss, rédacteur en chef du magazine Baltimore, l’absence de Hopkins était la cerise sur un gâteau immangeable. « Alors ils ont déplacé le meilleur acteur à la récompense finale, seulement pour avoir Anthony Hopkins QUI N’A PAS FRÉCHÉ LÀ? Weiss a écrit. « Excellent travail tout autour. Bravo. Top-notch. »

L’utilisateur @ JRK316 a appelé l’organisation avec un passé manquant de diversité.

« Imaginez THE ACADEMY récompensant une performance qui s’adresse carrément à une industrie raciste exploitant les talents noirs, » ils ont tweeté, ajouter: « Les Oscars, Grammys, etc. ne sont pas la norme. Nous accordons trop de gravité à ces récompenses et nous devrions nous arrêter immédiatement. Je recherche l’humour parce que c’est une blague. »

Boseman a été honoré avec les sacs-cadeaux de cette année. Tous les nominés recevront une œuvre d’art numérique unique en son genre créée par l’artiste Andre Oshea pour honorer Boseman. L’œuvre sera échangeable contre un NFT – un jeton non fongible. Le NFT lui-même sera ensuite vendu aux enchères par Rarible jusqu’à mardi, les bénéfices étant reversés à la Colon Cancer Foundation.

