Chadwick Boseman remporte un Emmy pour la série “What It…?” de Marvel

T’Challa toujours!

Acteur prolifique Chadwick Boseman n’est peut-être plus avec nous, mais son travail brillant maintient son héritage en vie. Peu de stars ont eu un impact mondial comme Chadwick en tant que leader de Panthère noire. Selon Le journaliste hollywoodienl’épouse de Boseman a accepté un prix posthume en son nom aux Creative Arts Emmys pour sa dernière performance dans Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? série.

Les Creative Arts Emmys ont récompensé Chadwick pour sa performance exceptionnelle en voix off. Dans le “Et si… T’Challa devenait un Star-Lord?” épisode, il a exprimé Star-Lord T’Challa. Dans cette réalité alternative, le prince n’hérite jamais du trône wakandais et de la force de la Panthère noire. Au lieu de cela, des extraterrestres à la recherche de Peter Quill enlèvent accidentellement un jeune T’Challa.

Presque exactement deux ans après que l’homme de 43 ans a choqué décédé d’un cancer du côlon, il a remporté son premier Emmy samedi. La veuve de Chadwick Taylor Simone Ledward a pris la scène au Microsoft Theatre de Los Angeles pour un discours d’acceptation émotionnel.

«Quand j’ai appris que Chad était nominé pour ce prix, j’ai commencé à penser à tout ce qui se passait quand il enregistrait – tout ce qui se passait dans le monde et dans notre monde et juste en admiration devant son engagement et son dévouement. ,” dit-elle.

Les fans et même des collègues proches n’avaient aucune idée que tandis que Chadwick plaçait la barre pour des cascades dramatiques et athlétiques puissantes, il luttait en privé contre le cancer. Pendant des années, il a enduré de multiples interventions chirurgicales et traitements douloureux en secret. Même le combat de sa vie ne l’a pas arrêté pour ses performances dévouées et sa généreuse philanthropie.

«Et quel moment magnifiquement aligné c’est vraiment que l’une des dernières choses sur lesquelles il travaillerait ne serait pas seulement de revisiter un personnage qui était si important pour lui et sa carrière et pour le monde, mais aussi que ce soit une exploration de quelque chose nouveau, plonger dans un nouvel avenir potentiel – en particulier avec tout ce qu’il a dit sur le but et trouver la raison pour laquelle vous êtes ici sur la planète en ce moment même », a déclaré Taylor. “Vous ne pouvez pas comprendre votre but à moins que vous ne soyez prêt à demander, ‘Et si’, à moins que vous ne soyez prêt à dire, ‘Et si l’univers conspire en ma faveur, et si c’est moi?” elle a continué. “Merci beaucoup pour l’honneur – Chad serait tellement honoré, et je suis honoré en son nom.”

Les autres nominés pour la voix off de Chadwick étaient F. Murray Abraham (Chevalier de la lune), Julie Andrews (Bridgerton), Maya Rodolphe (Grande Bouche), Stanley Tucci (Parc central), Jessica Walter (Archer) et Jeffrey Wright (Et qu’est-ce qui se passerait si…?).

Les fans étaient choqué par le camouflet des Oscars du meilleur acteur en tant que trompettiste Levee Green dans le dernier film du diplômé de Howard, Le fond noir de Ma Rainey. Cependant, Chadwick a continué à accumuler des récompenses après son décès. Ledward a accepté des prix posthumes en son nom au Récompenses Gotham, Globes dorés, Prix ​​​​de l’image NAACPet Screen Actor’s Guild Awards.

La Panthère noire la franchise ne sera plus jamais la même sans le roi que nous connaissons et aimons, mais elle reviendra. En juillet, Marvel Studios a publié un premier aperçu de Panthère noire : Wakanda Toujours. La suite à venir sortira en salles en novembre 2022.

Cela fait toujours mal que Chadwick Boseman soit parti trop tôt, mais son travail et la joie qu’il apporte perdurent pour toujours.