Chadwick Boseman remporte le Golden Globe du meilleur acteur et sa veuve accepte dans un discours émouvant.

Chadwick Boseman a remporté son premier Golden Globe, et c’était pour un film qu’il n’a jamais vu.

La veuve de Boseman, Taylor Simone Ledward, a accepté le prix du meilleur acteur dans un drame cinématographique au nom de l’acteur décédé, décédé en août d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans – trois mois avant la sortie de «Ma Rainey’s Black Bottom».

«Il disait quelque chose de beau, d’inspirant, quelque chose qui amplifierait cette petite voix à l’intérieur de nous tous qui vous dit que vous pouvez», a déclaré Simone Ledward, alors qu’elle et le public essuyaient leurs larmes. « Cela vous dit de continuer, cela vous rappelle ce que vous êtes censé faire en ce moment de l’histoire. »

Boseman est le premier vainqueur noir de la catégorie en près de 15 ans. (Forest Whitaker a remporté la cérémonie de 2007 pour sa performance d’Idi Amin dans «Le dernier roi d’Écosse».) Cet honneur fait également de Boseman le premier gagnant noir à titre posthume dans une catégorie d’acteur.

Passant en revue «Ma Rainey’s Black Bottom», lors d’une session d’enregistrement dans les années 1920 à Chicago, le co-critique en chef du New York Times, AO Scott, a qualifié la puissante performance de Boseman de «définitive», et d’autres critiques l’ont qualifiée de meilleure de sa carrière. Le film, que Scott a nommé le choix d’un critique, a été réalisé par George C. Wolfe et adapté de la pièce d’August Wilson.