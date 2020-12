L’acteur de « Black Panther », décédé en août, a reçu à titre posthume le prix Hero for the Ages, présenté par les autres stars de Marvel Don Cheadle et Robert Downey Jr.

« La seconde où vous l’avez vu pour la première fois à l’écran ou avez eu l’occasion de le rencontrer en personne, son énergie et son intensité étaient indéniables », a déclaré Downey Jr. discours . « Il y avait quelque chose de différent et de spécial à propos de Chadwick Boseman. »

« Chaque fois qu’il a marché sur le plateau, il a inspiré et influencé tout le monde », a déclaré Cheadle. « Et avec chaque rôle, il a créé une nouvelle légion de fans. Il avait un pouvoir incroyable d’unifier les gens et leur amour pour son travail et leur respect pour lui en tant que personne. La façon dont il a vécu sa vie a uni les gens derrière un but plus élevé, et ce sera son héritage. »

L’émission spéciale MTV, animée par Vanessa Hudgens, a mis en lumière les moments télévisuels et cinématographiques les plus mémorables des années 80 à nos jours.