Disney a décidé comment il honorera Chadwick Bosemanl’héritage de.

Le studio révélé jeudi 10 décembre, qu’il ne refondra pas le rôle de T’Challa en Panthère noire 2, suite à la mort inattendue de l’acteur en août.

La suite sera à nouveau écrite et réalisée par Ryan Coogler et ouvrira le 8 juillet 2022.

Disney a tweeté que sa branche Marvel Studios « ne refondra pas le personnage, mais explorera le monde de Wakanda et les riches personnages introduits dans le premier film ».

Président de Marvel Kevin Feige a déclaré jeudi aux téléspectateurs de Disney’s Investor Day qu’il « voulait reconnaître la perte dévastatrice d’un cher ami », selon Date limite.

Il a déclaré: « Chadwick Boseman était un acteur extrêmement talentueux et une personne inspirante qui a affecté toutes nos vies professionnellement et personnellement. Son portrait de T’Challa le Panthère noire est emblématique et transcende l’itération du personnage dans tout autre support du passé de Marvel. «