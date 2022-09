Chadwick Boseman, l’acteur décédé de “Black Panther”, remporte un Emmy Award, sa femme accepte en son nom après sa mort tragique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’héritage de Chadwick Boseman continue de s’étendre bien au-delà de son temps sur cette terre, car l’acteur de “Black Panther” vient de remporter un Emmy Award à titre posthume.

Accepter le Creative Arts Emmy Award en son nom était Taylor Simone Ledward, que l’acteur a épousée avant de succomber à sa bataille contre le cancer du côlon en 2020.

Boseman, qui a solidifié sa carrière d’acteur vénéré après avoir reçu des éloges pour son rôle de roi T’Challa ou de Black Panther dans la série Marvel bien-aimée du même nom, n’a pas révélé son diagnostic avec beaucoup, ce qui a conduit à sa mort assez un choc à travers Hollywood.

Il a remporté le prix pour son rôle de T’Challa dans la série animée “What If…?” qui a montré ce qui se serait passé si T’Challa avait été enlevé de sa maison de Wakanda et élevé en tant que Star-Lord.

Selon Deadline, Ledward a déclaré lors du discours d’acceptation: “Quand j’ai appris que Chad était nominé, j’ai commencé à penser à tout ce qui se passait dans le monde et dans notre monde et à être tellement impressionné par son engagement et son dévouement et quel beau moment ce l’une des dernières choses sur lesquelles il travaillerait était quelque chose d’aussi important pour lui et pour le monde, mais aussi quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas comprendre votre objectif à moins de vous demander et si ? Et si l’univers conspirait en ma faveur ? Et si c’était Chad serait tellement honoré, et je suis honoré en son nom.

La co-star de “Black Panther” de Boseman, Letitia Wright, a partagé sur son histoire Instagram une annonce des acteurs récompensés.

En plus de son Emmy posthume, Boseman a également remporté un prix SAG et a été nominé pour un Academy Award.

Une suite, “Black Panther : Wakanda Forever” sortira en novembre.