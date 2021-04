Vous pouvez toujours compter sur les Oscars pour une bonne télévision.

Bien que de nombreuses catégories aient apparemment été cousues avant le spectacle de dimanche, les Oscars sont célèbres pour leurs victoires surprenantes (« Moonlight » sur « La La Land » pour la meilleure photo) et les moments choquants (Eminem est intervenu pour interpréter « Lose Yourself » l’année dernière, beaucoup à La stupéfaction d’Idina Menzel).

Cette année n’a pas été différente, avec la cérémonie des Oscars réinventée qui s’est tenue pour la toute première fois à l’emblématique Union Station de Los Angeles. L’événement sans hôte et sans masque présentait des nominés en personne à Los Angeles, ainsi qu’à distance depuis des «hubs» tels que Londres et Paris, pour ceux qui ne pouvaient pas voyager en raison des restrictions du COVID-19.

Voici les moments sauvages, merveilleux et tout simplement étranges que vous devriez connaître des Oscars de cette année, où « Nomadland » a remporté trois grosses victoires (pour la meilleure photo, actrice et réalisatrice).

Anthony Hopkins étourdit avec la victoire du meilleur acteur sur Chadwick Boseman

Parlez d’une finale à couper le souffle: rompant avec la tradition, les Oscars ont décerné le prix du meilleur acteur à la toute fin de la série, probablement pour laisser le public en hommage au regretté Chadwick Boseman. (La star de « Ma Rainey’s Black Bottom », décédée d’un cancer du côlon en août dernier à l’âge de 43 ans, a balayé la saison des récompenses.)

Mais dans une tournure surprise, Anthony Hopkins a remporté le prix du meilleur acteur pour son virage déchirant en tant qu’homme atteint de démence dans «The Father». La légende du théâtre britannique n’était pas présente et le spectacle s’est maladroitement terminé avec le présentateur Joaquin Phoenix debout seul sur scène.

Voici pourquoi Frances McDormand a hurlé comme un loup lorsque ‘Nomadland’ a gagné

McDormand est devenue le sixième acteur de l’histoire à remporter trois Oscars avec « Nomadland », dans lequel elle joue une veuve qui prend la route et vit dans sa camionnette après avoir perdu son emploi. Elle a également remporté un quatrième Oscar en tant que productrice de « Nomadland », qui a pris la meilleure photo.

« Un jour très, très bientôt, emmenez tous ceux que vous connaissez dans un théâtre, côte à côte dans cet espace sombre et regardez tous les films qui sont représentés ici ce soir », a déclaré McDormand, rejoignant la réalisatrice Chloé Zhao lors du discours d’acceptation de la meilleure image. « Nous donnons celui-ci à notre loup. »

Elle a ensuite poussé un hurlement en hommage à Michael Wolf Snyder, un mixeur sonore du film décédé à 35 ans plus tôt cette année.

Glenn Close twerks à ‘Da Butt’, devient un mème

Close a lancé un millier de mèmes avec ses connaissances encyclopédiques lors d’un segment de trivia avec Questlove, dans lequel il a testé des stars comme Andra Day et Daniel Kaluuya sur leurs connaissances musicales aux Oscars. L’actrice de «Hillbilly Elegy» était apparemment perplexe quand il lui a posé des questions sur la chanson de 1988 «Da Butt», jusqu’à ce qu’elle se rende compte: «Attendez une seconde – c’est« Da Butt ». «

La huit fois nominée aux Oscars (qui a perdu la meilleure actrice de soutien contre la star de «Minari» Yuh-jung Youn) a ensuite ombragé l’Académie pour avoir snobé la chanson, qui figurait dans «School Daze» de Spike Lee. Elle a fini par se lever et twerk pendant quelques secondes, dans l’un des rares moments légers et totalement inattendus de la série.

Regina King parle du verdict de Chauvin et des célébrités sans masque en ouverture

King a lancé de façon mémorable la cérémonie en se pavanant dans la gare Union de Los Angeles, où elle a remis les prix du scénario. Le réalisateur « One Night in Miami » a pris un moment pour discuter du verdict de culpabilité de la semaine dernière de Derek Chauvin, un flic de Minneapolis reconnu coupable du meurtre de l’homme noir non armé George Floyd.

« Je sais que beaucoup d’entre vous veulent atteindre votre télécommande quand vous sentez qu’Hollywood vous prêche, mais en tant que mère d’un fils noir qui craint pour sa sécurité, aucune renommée ou fortune ne change cela », a déclaré King.

Elle a également abordé la question qui préoccupe tous nos esprits: comment tous ces A-listers se mélangent-ils sans masque?

«Les gens ont été vaxxés, testés, retestés, socialement distancés, et nous suivons tous les protocoles rigoureux qui nous ont permis de reprendre le travail en toute sécurité», a déclaré King. « Donc, tout comme sur un plateau de cinéma, quand nous roulons, masques. »

Daniel Kaluuya déconcerte sa mère et sa soeur avec un commentaire « sexe »

Kaluuya a peut-être remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour « Judas et le Messie noir », mais c’est sa mère, Damalie, qui a volé la vedette. L’acteur britannique a commencé son discours en remerciant sa mère en disant: « Vous m’avez tout donné. Vous m’avez donné vos réglages d’usine. Pour que je puisse me tenir à toute ma hauteur. »

Mais le discours inspirant a pris un tour quand il a commencé à parler d’être reconnaissant d’être en vie.

« Nous respirons, marchons, c’est incroyable. C’est incroyable », a déclaré Kaluuya. « Ma mère, mon père, ils ont eu des relations sexuelles. C’est incroyable! Je suis là. »

Cue la coupe hystérique à sa mère choquée, grimaçant alors qu’elle apparaissait à la bouche, « De quoi parle-t-il? » alors que la sœur de Kaluuya enfouit son visage dans ses mains.

Le réalisateur de « Another Round » rend un hommage déchirant à sa défunte fille

Il n’y avait pas un œil sec dans la salle lorsque le réalisateur danois Thomas Vinterberg a accepté le prix du meilleur film international pour « Another Round », environ quatre professeurs de lycée (dont un interprété par Mads Mikkelsen) qui expérimentent constamment l’ivresse. Le film était destiné à célébrer la vie, a déclaré Vinterberg, et est devenu un hommage émotionnel à la fille de 19 ans du cinéaste après avoir été tuée dans un accident de voiture quatre jours seulement après le tournage.

« Deux mois avant sa mort, elle était en Afrique et elle m’a envoyé une lettre », a déclaré un Vinterberg en larmes. « Elle venait de lire le scénario et elle rayonnait d’excitation, elle adorait ça et elle se sentait vue par ça. … Nous avons fini par faire ce film pour elle comme son monument. Donc Ida, c’est un miracle qui vient de se produire et vous faites partie de ce miracle. Peut-être avez-vous tiré des ficelles quelque part, je ne sais pas, mais celle-ci est pour vous. »

Yuh-jung Youn flirte avec Brad Pitt, salue Glenn Close

Youn a prononcé le discours le plus délicieux de la soirée en acceptant la meilleure actrice de soutien pour « Minari ». Elle a reçu le prix par l’acteur de soutien, lauréat d’un Oscar (et producteur de « Minari ») l’an dernier, Brad Pitt, et l’icône coréenne a commencé à flirter avec la star hollywoodienne alors qu’elle montait sur scène.

« Oh, M. Brad Pitt, enfin! Je suis ravi de vous rencontrer », a déclaré Youn. « Où étiez-vous pendant que nous tournions à Tulsa? »

Youn est la première gagnante par intérim coréenne de l’histoire des Oscars, mais a gracieusement attribué sa victoire à la chance.

« Je ne crois pas à la concurrence, comment puis-je gagner sur Glenn Close? » Dit Youn. «Ce soir, j’ai juste un peu de chance, je pense, peut-être. J’ai plus de chance que toi. Et peut-être aussi l’hospitalité américaine pour l’acteur coréen. Je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, merci beaucoup.

