Le secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure, Chad Wolf, regarde avant son audience de confirmation devant le Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales le 23 septembre 2020 à Washington, DC. | Greg Nash / Getty Images

Il est le dernier responsable du cabinet à démissionner à la suite de l’insurrection de la semaine dernière au Capitole.

Le secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure, Chad Wolf, a annoncé sa démission lundi, rejoignant une longue lignée de responsables de l’administration Trump qui ont démissionné depuis que les partisans du président ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain la semaine dernière.

Wolf – qui occupe ce poste depuis novembre 2019 et est devenu le visage public des politiques d’immigration du président Donald Trump – avait prévu de rester à son poste jusqu’à l’inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier. Il supervisait les mesures de sécurité pour l’inauguration, et annoncé lundi qu’il prolongeait la période des «événements spéciaux de sécurité nationale», désignation qui facilite la coopération entre les organismes fédéraux chargés de l’application des lois pour répondre aux menaces terroristes ou autres menaces criminelles.

Mais il aurait déclaré lundi au personnel de l’agence que les contestations judiciaires en cours à sa nomination au poste l’avaient empêché de rester.

Pete Gaynor, actuel administrateur de l’Agence fédérale de gestion des urgences, succédera à Wolf.

«Malheureusement, cette action est justifiée par les événements récents, y compris les décisions judiciaires en cours et sans fondement concernant la validité de mon autorité en tant que secrétaire par intérim», a-t-il déclaré au personnel de l’agence, selon le New York Times. «Ces événements et préoccupations servent de plus en plus à détourner l’attention et les ressources de l’important travail du Département en cette période critique de transition de pouvoir.»

Parmi les autres responsables de l’administration Trump qui ont récemment démissionné de leurs fonctions depuis l’insurrection de la semaine dernière au Capitole figurent la secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos, la secrétaire aux transports Elaine Chao, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Matthew Pottinger, l’envoyé spécial de Trump en Irlande du Nord Mick Mulvaney et le chef de cabinet à la première dame Stephanie Grisham.

Bien que Wolf se soit fréquemment battu pour le président dans les médias, devenant apparemment son secrétaire préféré à la sécurité intérieure, Wolf avait publiquement exhorté Trump à condamner fermement la violence de la semaine dernière.

« C’est inacceptable. Ces actions violentes sont inacceptables, et j’implore le président et tous les élus de condamner fermement la violence », a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué. «Toute apparence d’incitation à la violence par un élu va à l’encontre de ce que nous sommes en tant qu’Américains. Chaque Américain a le droit de manifester pacifiquement, mais une fois que ces manifestations deviennent violentes, nous devons appliquer nos lois et traduire les responsables en justice – quelles que soient les motivations politiques.

Mais sa démission ne semble pas être directement liée aux événements de la semaine dernière. Il a plutôt cité plusieurs décisions de justice selon lesquelles il avait été illégalement nommé à son poste. Les juges ont constaté que Trump avait contourné le processus de confirmation du Sénat pour l’installer, en violation de la loi fédérale sur la réforme des postes vacants. Trump avait tenté de rectifier les problèmes liés à la nomination de Wolf en le nommant officiellement pour le poste, mais a brutalement retiré la nomination du Sénat jeudi dernier.

Alors que Wolf continue de servir dans son poste sans autorisation légale, son héritage est remis en question. Un tribunal a déjà invalidé sa note de service mettant fin aux nouvelles demandes au programme d’action différée pour les arrivées d’enfants sur la base de sa nomination illégitime.

On ne sait pas si d’autres contestations judiciaires pourraient invalider d’autres politiques du DHS promulguées sous la surveillance de Wolf – ou même si la nouvelle administration Biden pourrait faire valoir que la nomination de Wolf était illégale afin de s’abstenir d’appliquer les politiques de l’agence auxquelles elle s’oppose.

Wolf est devenu le porte-parole de Trump à la frontière

Wolf et son adjoint Ken Cuccinelli étaient à l’avant-garde du message «loi et ordre» de Trump au cours de l’été et ont été de fervents défenseurs des politiques d’immigration restrictives du président.

Wolf a mené la répression contre les manifestations de Black Lives Matter à Portland, dans l’Oregon, y envoyant des agents fédéraux de l’Immigration et des Douanes et de la Protection des douanes et des frontières dans le but de protéger les bâtiments fédéraux qui avaient été vandalisés. Les agents ont par la suite été critiqués pour l’escalade des tensions en utilisant des gaz lacrymogènes sur les foules et en détenant des manifestants dans des véhicules banalisés.

Et dans les dernières semaines avant l’élection présidentielle, lui et Cuccinelli ont fait une tournée dans plusieurs États du champ de bataille – Pennsylvanie, Arizona, Minnesota et Texas – en organisant au moins cinq conférences de presse pour présenter les politiques d’immigration de Trump. Certaines des conférences de presse concernaient des mesures d’exécution de routine qui seraient généralement rendues publiques par un simple communiqué de presse.

Wolf a fait du mur frontalier un accessoire dans les messages publics de l’agence. Après avoir couru pour terminer le mur de la frontière dans les mois qui ont précédé les élections, il a tenu à affirmer que Trump a tenu son vœu de campagne. (Quelque 500 miles de mur ont été achevés, mais le Mexique ne l’a jamais payé – ce fardeau de 15 milliards de dollars est plutôt tombé sur les contribuables et a été en grande partie transféré du budget du Pentagone.)

Wolf s’est rendu à la frontière le 29 octobre pour vanter les progrès de la construction, expliquant clairement ce qu’il pensait être en jeu dans l’élection présidentielle. Il a déclaré que les politiques de Biden créeraient une vague de migration à la frontière et constitueraient une menace pour la sécurité nationale.

«Permettez-moi d’être clair, chacune de ces politiques mettrait en danger la vie de la patrouille frontalière et des Américains à travers le pays,» il m’a dit.

Il a également tweeté une vidéo sur des journalistes qui jettent le doute sur le fait que Trump achèverait le mur frontalier et s’il servirait même son objectif de «sécuriser la frontière». On ne sait pas si la vidéo a été produite par le Department of Homeland Security, mais cela aurait tout aussi bien pu être une publicité de campagne:

Ils ont dit que cela ne pouvait pas être fait … Ils ont essayé de le bloquer

Ils ont essayé de le faire tourner

Ils ont essayé de cacher la vérité Ils avaient tord. 400 fois et en comptant. pic.twitter.com/MWWP4cgoPi – Secrétaire par intérim Chad Wolf (@DHS_Wolf) 29 octobre 2020

David Lapan, ancien porte-parole du DHS, appelé ça un «mauvais usage de [government] ressources »et« élection claire ».

L’annonce de la démission de Wolf intervient juste avant le voyage prévu de Trump mardi à la frontière américano-mexicaine, où il devrait à nouveau vanter son héritage en matière d’immigration.