Chad White va fermer la Zona Blanca, invoquant la criminalité dans le centre-ville

6 septembre — Le célèbre chef Chad White prévoit de fermer son restaurant phare de Spokane en raison de problèmes de sécurité dans le centre-ville.

Le Zona Blanca Ceviche Bar fermera le 29 septembre, a annoncé White vendredi.

Dans une déclaration écrite partagée avec les médias locaux et les responsables de la ville, White a déclaré que son entreprise avait connu des difficultés en raison de l’état du centre-ville.

« L’augmentation de la criminalité, la consommation visible de drogues et les dommages causés aux biens publics et privés rendent de plus en plus difficile le maintien d’un environnement sûr », écrit-il.

Il a exhorté les élus à prendre note du problème.

Dans une interview, White a déclaré que de nombreux clients lui ont dit qu’ils avaient arrêté de venir au centre-ville parce qu’ils ne se sentaient plus en sécurité. Le vendredi soir, il accueille en moyenne des foules de la taille du mardi soir, a-t-il déclaré.

Le restaurant de fruits de mer de Basse-Californie a ouvert ses portes en 2016 et a déménagé à son emplacement actuel dans le bâtiment Holley-Mason au 157 S. Howard en 2021. Le restaurant a été volé pour environ 6 000 $ d’alcool et d’argent liquide quelques jours avant sa réouverture, a rapporté The Spokesman-Review à l’époque.

White estime qu’il y a eu plus de 20 cambriolages depuis qu’il est là, dont deux la semaine dernière. Les suspects des deux incidents ont été appréhendés grâce à la vidéosurveillance, a-t-il déclaré.

White a déclaré que la ville doit rendre le centre-ville sûr pour tous et appliquer la proposition 1, une ordonnance approuvée par 75 % des électeurs de Spokane l’année dernière interdisant le camping à proximité des parcs, des écoles et des garderies, ce qui inclut la majeure partie de la ville.

L’ordonnance n’avait été appliquée qu’il y a environ un mois, après que la décision de la Cour suprême des États-Unis basée à Grants Pass, dans l’Oregon, ait largement réglé les questions concernant sa légalité.

White a déclaré qu’il n’avait pas remarqué de différence.

« La ville doit des excuses aux commerçants du centre-ville », a-t-il déclaré. « À quel point la situation doit-elle empirer avant que la ville ne fasse quelque chose ? »

White prévoit de continuer à utiliser l’espace du restaurant jusqu’à la fin de son bail pour la restauration et les événements spéciaux. Il ne peut pas se permettre de rouvrir ailleurs car il a dépensé la majeure partie de son argent pour essayer de maintenir la Zona Blanca à flot, a-t-il déclaré.

Reconnu pour son travail à Zona Blanca, White a été demi-finaliste du prix James Beard en 2020 et 2022. Il a participé à la saison 13 de « Top Chef » sur Bravo.

White a également contribué à la création d’Uno Mas Taco Shop et de TT’s Old Iron Brewery and Barbecue à Spokane Valley. Il a fermé ses deux établissements High Tide Lobster Bar en 2022 en raison de la hausse des prix du homard.

En février, la propriétaire de Soulful Soups, Lauren D’Arienzo, a annoncé son intention de vendre son restaurant, invoquant la criminalité comme raison après que la police a tiré et tué un homme à l’extérieur de son entreprise.

Une autre poignée de restaurants qui ont fermé fin 2023 ont attribué la baisse de leur activité aux problèmes de rouille et de sécurité, ainsi qu’à la hausse des coûts due à l’inflation, comme raisons de leur fermeture.

Les reportages de James Hanlon pour The Spokesman-Review sont financés en partie par Report for America et par des membres de la communauté de Spokane. Cet article peut être republié gratuitement par d’autres organisations sous licence Creative Commons. Pour plus d’informations, veuillez contacter le rédacteur en chef de notre journal.