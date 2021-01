Le joueur de ligne offensive des Seahawks de Seattle, Chad Wheeler, aurait été accusé d’agression au premier degré pour une attaque présumée contre sa petite amie

Chad Wheeler, ancien joueur de ligne offensive des Seahawks de Seattle, aurait été accusé d’agression au premier degré suite à une attaque présumée contre sa petite amie.

Wheeler, 27 ans, a été accusé mercredi d’agression de violence domestique au premier degré, de violence domestique, d’emprisonnement illégal et de résistance à l’arrestation.

Dans des documents judiciaires, les procureurs ont écrit que Wheeler « a étranglé, étouffé et battu la victime jusqu’à l’inconscience – deux fois – la laissant pour morte alors que du sang coulait de son nez et de sa bouche, et dans son estomac et ses poumons ».

Wheeler a été libéré de prison dans la banlieue de Seattle, dans le Kent, mardi avec une caution de 400 000 $ après son arrestation trois jours plus tôt. Il doit être interpellé le 9 février. Les procureurs ont demandé qu’il soit placé en détention électronique à domicile et qu’il porte un moniteur de cheville.

Il a publié mercredi une déclaration accusant l’agression, qui a été déclenchée lorsqu’il aurait dit à sa petite amie de s’incliner devant lui mais elle a refusé, sur un « épisode maniaque ».

Wheeler s’est également excusé auprès de sa petite amie et a révélé qu’il ne jouerait plus dans la NFL pour obtenir de l’aide. Les Seahawks ont déjà rompu leurs liens avec Wheeler, dont le contrat devait expirer dans un proche avenir.

Wheeler a été arrêté après que la police a répondu à un appel 911 de sa petite amie qui a allégué qu’elle était « tuée » par son petit ami après une « bagarre physique » et qu’elle s’était enfermée dans la salle de bain. Sa petite amie n’a pas été nommée publiquement.

Dans sa déclaration, Wheeler a déclaré: « Des événements se sont produits au cours du week-end à la suite d’un épisode maniaque. Je suis profondément désolé pour la douleur et la souffrance que j’ai causées à Alleah et à sa famille.

« Je m’excuse à profusion pour les troubles que j’ai causés à ma famille, à mes coéquipiers, à mes fans et à mes proches. Le plus important à l’heure actuelle est qu’Alleah reçoive les soins dont elle a besoin et que j’obtienne de l’aide. Les deux se produisent.

« Il est temps pour moi de quitter le football et d’obtenir l’aide dont j’ai besoin pour ne plus jamais représenter une menace pour autrui. Je ne peux pas exprimer assez ma douleur ou mes remords. J’ai vraiment honte.

Sa déclaration est intervenue après que les détails d’horreur de l’agression aient été publiés dans un rapport de police obtenu par DailyMail.com. L’attaque s’est déroulée après que Wheeler a dit à sa petite amie de s’incliner devant lui, mais elle a refusé, selon la police.

Il est accusé d’avoir ensuite attrapé sa petite amie et de l’avoir jetée sur le lit. La police a déclaré que Wheeler l’aurait étranglée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

Quand elle a repris connaissance, Wheeler se serait prétendument debout près du lit et a dit: « Wow, tu es en vie? »

On ne sait pas combien de temps elle est restée inconsciente. Sa petite amie a couru dans la salle de bain et s’est enfermée à l’intérieur alors qu’elle appelait le 911 et les membres de sa famille, selon le rapport de police.

Elle a dit aux policiers qu’elle saignait et qu’elle avait un bras cassé. Lorsque les agents sont arrivés à l’appartement, ils ont déclaré avoir entendu des cris venant de l’intérieur.

Après avoir pénétré de force dans l’appartement, les agents ont déclaré avoir trouvé Wheeler dans la salle de bain avec la femme.

Wheeler a été libéré de prison mardi avec une caution de 400000 dollars après son arrestation il y a trois jours pour violence domestique

À la suite de son arrestation, les Seahawks de Seattle ont publié un communiqué: « Les Seahawks sont attristés par les détails qui émergent contre Chad Wheeler et condamnent fermement cet acte de violence domestique. Nos pensées et notre soutien vont à la victime ‘

«Chad est un joueur autonome et ne fait plus partie de l’équipe. Nous encourageons Chad à obtenir l’aide dont il a besoin », lit-on dans la déclaration de l’équipe.

Le rapport de police indique que Wheeler avait choisi la serrure de la salle de bain avant l’arrivée des agents et a commencé à s’excuser.

Les agents ont signalé que Wheeler n’avait pas coopéré au départ avant d’être placé en détention. Il aurait crié: «Désolé» et «Je ne bat pas les femmes».

Wheeler prenait un médicament bipolaire mais ne l’avait pas pris récemment, selon le rapport de police.

Sa petite amie a déclaré aux détectives qu’il avait eu un « épisode maniaque » qui venait de nulle part. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a été traitée pour une luxation du bras et des blessures au visage.

La police a déclaré que Wheeler mesure 6’7 et pèse 310 livres. Sa petite amie mesure 5’9 et pèse 145 livres.

Ils ont ensuite publié une déclaration mise à jour disant: « Les Seahawks sont attristés par les détails qui émergent contre Chad Wheeler et condamnent fermement cet acte de violence domestique. Nos pensées et notre soutien vont à la victime.

«Chad est un joueur autonome et ne fait plus partie de l’équipe. Nous encourageons Chad à obtenir l’aide dont il a besoin.

Wheeler a disputé cinq matchs avec Seattle cette saison. Il a rejoint l’équipe en 2019 et devrait devenir un agent libre restreint.

Il a également joué pour les Giants de New York et a commencé 19 des 27 matchs disputés sur deux saisons en 2017 et 2018. Il a été libéré en septembre 2019.

Wheeler a également été impliqué dans un incident en décembre 2015 alors qu’il était à l’université dans le sud de la Californie.

Selon les rapports, il frappait les murs et les fenêtres d’un appartement et la police a dû lui tirer dessus avec plusieurs balles de pouf pour le maîtriser.

Il n’a pas été arrêté lors de cet incident, mais a été emmené dans un hôpital local pour une évaluation psychiatrique.

Les procureurs ont déclaré que Wheeler devait revenir au tribunal en février pour une audience de mise en accusation. Pendant ce temps, il devrait plaider.