Joueur NFL Chad Wheeler a été officiellement accusé de violence domestique le mercredi 27 janvier après avoir été arrêté ce week-end.

Le joueur de ligne offensive de 27 ans, qui a disputé cinq matchs avec les Seahawks de Seattle au cours de la saison 2020-2021, est accusé d’avoir agressé sa petite amie dans le Kent, une banlieue de Seattle. Il a été arrêté tôt le matin le samedi 23 janvier et a été libéré après avoir versé 400 000 $ de caution.

Selon des documents judiciaires obtenus par E! News, l’athlète a été accusé d’agression de violence domestique au premier degré, d’emprisonnement illégal de violence domestique et de résistance à l’arrestation. Les documents affirment qu’il a étranglé la victime jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

Dans un résumé de l’affaire soumis par le procureur et obtenu par E! News, Wheeler est accusé d’avoir «vicieusement» attaqué la femme. Les documents déclarent en partie: «Lorsque la victime a repris connaissance, pour la deuxième fois, et a commencé à réaliser ce qui venait de se passer, elle a observé l’accusé revenir dans la chambre et calmement, avec surprise, dire: ‘oh, vous êtes toujours en vie.' »