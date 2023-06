Chad Michael Murray devient torse nu avec un pantalon taille basse : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Plages Turks et Caicos / MEGA

Tchad Michael Murray est plus musclé que jamais à 41 ans ! Le Une colline d’arbre la femme de la star, Sarah Römer, est allé sur Instagram le 1er juin pour partager une vidéo de lui torse nu. Dans le clip, il porte un pantalon de survêtement qui pend dangereusement bas sur ses hanches, exposant toute sa section médiane. En plus de ses abdominaux, ses baisses de hanches sont également au centre de la vidéo de Sarah.

Sarah a laissé la vidéo parler, la sous-titrant avec rien d’autre que la poignée Instagram de Chad. Cependant, elle avait Les Beatles’ « Aider! » jouant en arrière-plan, indiquant clairement qu’elle s’évanouissait elle-même devant les images. La section des commentaires a été inondée de fans montrant leur approbation. « Combien de fois ai-je regardé ça ? Oui », a commenté une personne.

Chad et Sarah ont commencé à se fréquenter en 2014 après s’être rencontrés sur le tournage de Choisi. Ils se sont mariés secrètement en 2015 alors qu’ils attendaient leur premier enfant. Leur fils est né en 2015 suivi d’une fille en 2017.

Bien que Chad et Sarah n’hésitent pas à montrer leur relation sur les réseaux sociaux, ils gardent leurs enfants hors de la vue du public autant que possible. Lorsqu’ils publient des photos des enfants, leurs visages ne sont pas visibles.

Avant d’épouser Sarah, Chad était marié à sa Une colline d’arbre co-vedette Sophie Buisson pendant cinq mois en 2005. Ils ont continué à travailler ensemble sur la série après leur divorce. Il s’est ensuite fiancé à Kenzie Dalton en avril 2006, mais ils l’ont annulé après sept ans en août 2013.

Il semble que Chad soit sur le point de passer du temps avec sa femme et ses enfants cet été. Il a récemment joué dans la série canadienne Traversée de Sullivan, diffusé en mars et mai. Une deuxième saison de l’émission n’a pas encore été confirmée et Chad n’a pas d’autres projets en attente répertoriés pour le moment. Les fans croiseront sûrement les doigts pour que Sarah garde le contenu torse nu pendant ce temps d’arrêt potentiel!

