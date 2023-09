Chad Michael Busto : un « harceleur » qui a fait irruption dans le vestiaire et a crié « Je veux épouser Emma Watson » arrêté | Actualités Ents & Arts

Un homme accusé d’avoir harcelé à plusieurs reprises des célébrités a été arrêté pour avoir fait irruption dans une loge lors d’un défilé de mode à New York et avoir crié qu’il voulait épouser Emma Watson, a annoncé la police.

Chad Michael Busto, arrêté le mois dernier après avoir tenté de s’approcher Drew Barrymorea plaidé non coupable des accusations d’intrusion criminelle et de conduite désordonnée dans l’incident qui a eu lieu la semaine dernière au défilé Ralph Lauren au Brooklyn Navy Yard.

L’homme de 43 ans a été libéré sans caution. Il comparaîtra ensuite devant le tribunal le 2 octobre.

Selon les procureurs, Busto est entré dans la loge du défilé de mode vendredi soir dernier et a crié : « Je veux me marier Emma Watson. Laissez-moi parler à Emma Watson. Laissez-moi prendre une photo avec Emma Watson. »

Busto, qui n’avait pas la permission d’assister au défilé de mode, est devenu furieux lorsqu’on lui a demandé de partir et a refusé de le faire, selon les autorités.

On ne sait pas si Watson – surtout connu pour avoir joué Hermione Granger dans Harry Potter – était présent au défilé de mode. Parmi les autres stars présentes ce jour-là figurent Jennifer Lopez, Julianne Moore et James Marsden.

Le mois dernier, Busto a été arrêté à Southampton Town, à Long Island, après que la police a reçu des informations selon lesquelles il circulait à vélo dans des allées privées à la recherche de Barrymore.

Quelques jours auparavant, il avait interrompu une interview sur scène à Manhattan où Barrymore interviewait la chanteuse et actrice Renee Rapp.

Busto s’était approché de la scène en criant : « Drew Barrymore ! » Je m’appelle Chad Michael Busto. Tu sais qui je suis. J’ai besoin de te voir à un moment donné pendant que tu es à New York, d’accord ? »

Barrymore a ensuite quitté la scène en toute sécurité avec Rapp, tandis que les gardes de sécurité escortaient Busto hors du théâtre.

La semaine dernière, après que Busto ne se soit pas présenté pour recevoir une balise GPS ordonnée par le tribunal, un juge de Southampton a émis un mandat d’arrêt contre lui.

Busto, qui a été associé à des adresses de refuges et de ministères religieux en Californie et à Washington DC, a un historique d’arrestations et de comportements inhabituels. Son dossier comprend des arrestations antérieures pour intrusion, conduite désordonnée et outrage à la pudeur.

Dans un procès manuscrit l’année dernière, Busto a affirmé qu’il avait obtenu la propriété de la chaîne d’hôtels Hilton. Cette affaire a été rapidement classée.

Parmi les autres poursuites intentées sous le nom de Busto, citons celle visant à contester les peines de prison de tous les accusés criminels dans « toutes les prisons de la planète Terre ».

Dans un dossier judiciaire de 2021, Busto a écrit qu’il était « né de force » et que ses parents sont « plus coupables de toute mon existence en tant que deux humains que du seul (en quelque sorte) humain que je suis généralement considéré comme étant ! »

Un autre dossier déposé auprès du tribunal de Busto consistait principalement en cartes Pokémon.