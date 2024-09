Chad McQueen, star de « Karaté Kid » et fils unique de Steve McQueen, décède à 63 ans

Chad McQueen, le fils unique de la légende hollywoodienne Steve McQueen et lui-même acteur à part entière qui a joué dans Karaté Kid Le personnage de la franchise Dutch est décédé mercredi après avoir souffert d’une défaillance d’organe, a déclaré son avocat TMZIl avait 63 ans.

Il est décédé à son domicile dans un ranch de Palm Desert, en Californie, en présence de sa famille, a rapporté le tabloïd, citant l’avocat de McQueen, Arthur Barens.

Une blessure antérieure aurait provoqué la défaillance d’organe qui lui a finalement coûté la vie.

Sur l’Instagram de McQueen jeudi, sa femme, Jeanie, et ses enfants, Chase et Madison, ont publié une déclaration qui dit : « C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre père Chad McQueen. Son parcours remarquable en tant que père aimant pour nous, ainsi que son engagement indéfectible envers notre mère, ont véritablement illustré une vie remplie d’amour et de dévouement.

« Sa passion pour la course automobile a non seulement mis en valeur son talent exceptionnel, mais a également servi à honorer l’héritage de son père, un témoignage des valeurs qui lui ont été inculquées. Il nous a transmis sa passion, ses connaissances et son dévouement et nous continuerons non seulement son héritage, mais aussi celui de nos grands-pères. En tant que famille, nous devons traverser cette période difficile et nous demandons de bien vouloir respecter notre intimité pendant que nous nous souvenons et célébrons sa vie extraordinaire. »

McQueen a décroché son premier rôle à Hollywood après avoir été choisi pour incarner Dutch dans Le Karaté Kid franchise. Il a joué le personnage dans la version originale de 1984 de Le Karaté Kid et dans « Karate Kid II », sorti deux ans plus tard.

Au cours de sa carrière de plus de deux décennies, Chad a joué dans 26 films et émissions de télévision.

Son premier rôle fut celui d’un skateur dans le drame sportif de 1978. SkateboardSon dernier rôle était dans un film d’action de 2001 intitulé L’automne : le prix du silence.

Chad était également le fondateur de McQueen Racing et publiait fréquemment des articles sur les voitures sur ses réseaux sociaux.