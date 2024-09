Chad McQueen, star de « Karaté Kid » et fils de Steve McQueen, est décédé à 63 ans

Chad McQueen, qui a joué le rôle du Hollandais dans les deux premiers Karaté Kid Le réalisateur et fils de l’icône hollywoodienne Steve McQueen, est décédé, a annoncé sa famille jeudi. Il avait 63 ans.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre père Chad McQueen », ont écrit sur Instagram Jeanie, l’épouse de McQueen, et ses enfants Chase et Madison. « Son parcours remarquable en tant que père aimant pour nous, ainsi que son engagement indéfectible envers notre mère, illustrent parfaitement une vie remplie d’amour et de dévouement.

« Sa passion pour la course automobile a non seulement mis en valeur son talent exceptionnel, mais a également servi à honorer l’héritage de son père, un témoignage des valeurs qui lui ont été inculquées », ont-ils poursuivi. « Il nous a transmis sa passion, ses connaissances et son dévouement et nous continuerons non seulement son héritage, mais aussi celui de nos grands-pères. En tant que famille, nous devons traverser cette période difficile et nous demandons de bien vouloir respecter notre intimité pendant que nous nous souvenons et célébrons sa vie extraordinaire. »

McQueen a joué dans plus d’une douzaine de films de la fin des années 70 jusqu’au début des années 2000, mais son rôle le plus important était de loin dans Karaté Kid, Il joue Dutch, l’un des membres du brutal dojo Cobra Kai. Il reprend également le rôle dans le deuxième film. Karaté Kid est devenue l’une des franchises cinématographiques les plus réussies de tous les temps, engendrant cinq films et le Cobra Kai Série Netflix.

McQueen a arrêté sa carrière d’acteur en 2001. Comme son père, McQueen avait un amour pour la course et les voitures, fondant Course McQueen en 2010.